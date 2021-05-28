Азербайджан обвинил Армению в ранении солдата

28 мая 2021, 12:07

Позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении на границе с Нахичеванской автономной республикой, в результате ранен солдат Эльхан Мурадов, заявило Минобороны страны. Армянское военное ведомство назвало эту информацию недостоверной.

Инцидент произошел сегодня ночью. По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии близ населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района НАР.

"В результате военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу получил ранение в плечо. Раненому солдату была немедленно оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в госпиталь", - сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении опровергло эту информацию. Вооруженные силы Армении не обстреливали азербайджанские позиции, сообщило ведомство на своем сайте.

"Судя по всему, причины ранения азербайджанского военнослужащего нужно искать в качествах внутрисоциальных взаимоотношений и проблемах с дисциплиной военнослужащих ВС Азербайджана", - предположило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели контрактника на границе в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими. Минобороны Азербайджана опровергло это сообщение. На следующий день Азербайджан обвинил Армению в обстрелах 24-26 мая. Армянское Минобороны сочло это обвинение провокацией.

Пограничный конфликт обострился между Арменией и Азербайджаном в середине мая. 12-13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 20 мая появились сообщения, что азербайджанские военные приблизились к армянскому селу Хознавар, оттуда были эвакуированы женщины и дети, а затем Минобороны Армении заявило, что близ села произошла драка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате получили травмы 11 армянских солдат. 25 мая главы армянских приграничных общин заявили, что азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Сюникской и Гегаркуникской областей.