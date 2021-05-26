Минобороны Армении сочло провокацией обвинения Азербайджана

26 мая 2021, 16:31

Армянские военные не произвели ни одного выстрела в сторону Азербайджана, заявило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство потребовало от Азербайджана немедленно покинуть территорию страны.

Как писал Кавказский узел", 25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели 32-летнего контрактника на границе в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии близ села Верин Шоржа и заявило, что гибель армянского военнослужащего произошла в результате несчастного случая. Сегодня Азербайджан обвинил Армению в обстрелах 24-26 мая позиций азербайджанских военнослужащих.

Минобороны Армении назвало обвинения азербайджанской стороны "жалкой попыткой скрыть свои провокации и убийство армянского военнослужащего Геворга Хуршудяна 25 мая", говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.

"В связи с попытками обвинения в обстреле Шуши армянская сторона обратилась к командованию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. От него получен ответ, что никакая стрельба на данном направлении не зарегистрирована", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте Минобороны Армении.

Армянские военные в указанные дни не произвели ни одного выстрела в сторону Азербайджана, отметило ведомство. Минобороны Армении подчеркнуло недопустимость посягательства азербайджанской стороны на суверенную территорию Армении и потребовало незамедлительного вывода азербайджанских военных. "В противном случае армянская сторона сохраняет за собой право решить вопрос любым, в том числе, силовым методом", - отмечается в заявлении.

На сайте Минобороны Азербайджана на 16:15 мск не содержится комментариев в связи с заявлением Минобороны Армении.

Напомним, пограничный конфликт обострился между Арменией и Азербайджаном в середине мая. 12-13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 20 мая появились сообщения, что азербайджанские военные приблизились к армянскому селу Хознавар, оттуда были эвакуированы женщины и дети, а затем Минобороны Армении заявило, что близ села произошла драка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате получили травмы 11 армянских солдат. 25 мая главы армянских приграничных общин заявили, что азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Сюникской и Гегаркуникской областей.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".