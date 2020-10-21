Журналист снимает дым от пожара после обстрела азербайджанского села Агдам, 19.10.20. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

21 октября 2020, 09:49

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в ударах по мирным жителям

Армения ведет обстрелы города Тертера и Тертерского района, сообщило сегодня азербайджанское Минобороны. Армянская сторона заявила об ударах Азербайджана по Мартакерту и близлежащим селам.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью в зоне конфликта продолжались интенсивные бои, Азербайджан сообщил об обстрелах своих войск на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Армения с сегодняшнего утра ведет обстрел Тертерского района, сообщило Минобороны Азербайджана. "Армянские вооруженные силы начиная с утренних часов из артиллерийских установок подвергают обстрелу город Тертер и территорию района", – сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Азербайджанские войска нанесли удары по Мартакеру и близлежащим селам, сообщили в свою очередь власти Армении. "В ночь с 20 на 21 октября во всех населенных пунктах режим прекращения огня сравнительно сохранился, а на рассвете противник вновь взял под прицел Мартакерт с близлежащими селами. Вчера в том же направлении была применена авиация, обстрелена гражданская инфраструктура", – сообщил сегодня в Facebook единый информационный центр Армении.

Напомним, что ранее участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе заявили, что продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, если стороны конфликта не начнут мирные переговоры.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

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