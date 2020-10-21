Азербайджан сообщил о минометных обстрелах в зоне конфликта

21 октября 2020, 09:05

Позиции азербайджанских войск на трех направлениях фронта в зоне карабахского конфликта ночью обстреливались в том числе из минометов и артиллерийских орудий, сообщило Минобороны страны.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 октября в зоне карабахского конфликта действует режим прекращения огня, однако стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия. 20 октября Азербайджан сообщил о обстрелах своих войск минометами и артиллерией. Армения в свою очередь заявила о наступательной операции азербайджанских военных на северном направлении фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В зоне карабахского конфликта сохраняется напряженная обстановка, на трех направлениях фронта ночью шли бои, сообщило Минобороны Азербайджана. "В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта", – сказано в пресс-релизе ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Военные Армении подвергли обстрелам позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии, отметило министерство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 не прокомментировали заявление Азербайджана о обстрелах своих войск.

Напомним, что ранее участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе заявили, что продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, если стороны конфликта не начнут мирные переговоры.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"