Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов

12 октября 2020, 14:42

Ночью и сегодня утром в Степанакерте звучала воздушная тревога, город обстреливался. Женщины, дети и пожилые горожане остаются в убежищах, мужчины находятся на передовой или разбирают завалы. После объявления режима прекращения огня погибли пять жителей Нагорного Карабаха, сообщил карабахский омбудсмен Артак Бегларян.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", в 12.00 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако это не остановило ни боевых действий, ни обстрелы городов и сел. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. Генпрокуратура Азербайджана 11 октября сообщила о гибели девяти жителей Гянджи, а сегодня - о ранении жителя Тертерского района. При этом Минобороны Нагорного Карабаха 11 октября заявило, что не обстреливает ни Гянджу, ни другие населенные пункты Азербайджана.

Звуки ракетных ударов были слышны в Степанакерте всю ночь с 10 на 11 октября, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Степанакерта. Опасаясь новых обстрелов, они решили не покидать убежищ.

Интенсивность обстрелов Степанакерта снизилась

Вечер 11 октября прошел спокойно, однако ближе к полуночи прозвучала воздушная тревога, город был обстрелян. Прозвучало несколько взрывов. Минувшей ночью и сегодняшним утром обстрелов не было, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Степанакерта. "Но все же жители столицы остаются в убежищах. Только утром выходим, чтобы посмотреть на свои хозяйства, проверить квартиры, и возвращаемся в убежища. Покушать тоже готовим в убежищах - все вместе, дружно. Проблем с едой, электричеством, связью у нас нет", - отметила Эмма Саргсян.

Жительница Степанакерта Нелли Григорян сообщила, что пережидает обстрелы в убежище под своим домом, который не сильно поврежден - там лишь выбиты окна. В убежище с Григорян находятся еще несколько человек, чьи дома повреждены более серьезно. Власти предоставили все необходимое, отметила Нелли Григорян. "Ночью воздушная тревога прозвучала пару раз. Такую ситуацию мы считаем спокойной, по сравнению с бомбежками на прошлой неделе и в выходные", - сказала горожанка.

Она добавила, что молодые мужчины по-прежнему находятся на передовой, а мужчины в возрасте днем разбирают завалы и занимаются работами по восстановлению города.

В Степанакерте есть и электричество, и связь, наземные пути сообщения не перекрыты, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии города. Газ перекрыт в целях безопасности.

Сегодня с 07.27 (06.27 мск) в Степанакерте в течение пяти минут звучал сигнал воздушной тревоги. Такая длительность сигнала может означать, что в зоне действия радаров оказался разведывательный беспилотник, сообщило РИА "Новости". Утром в Степанакерте несколько раз были слышны разрывы бомб, передал ТАСС.

Число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха достигло 25

За все время боевых действий погибли 25 мирных жителей и ранено более 100, сообщил вечером 11 октября на брифинге омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Среди 25 погибших - один ребенок и девять женщин, среди раненых также есть и дети, и женщины, и пожилые, указал омбудсмен. Уже после вступления в силу режима прекращения огня погибли пять мирных жителей, подчеркнул он.

"Турецкие диверсанты, вторгшиеся в город Гадрут 10 октября, застрелили не менее четырех мирных жителей: инвалида Мишу Мовсисяна, его мать Анаит Мовсисян, Нвера Григоряна и Артема Мирзояна. А в результате ракетных обстрелов города Мартуни и общины Шош в ночь на 11 октября 75-летний Паргев Саргсян погиб под обломками своего дома, а 65-летняя женщина была ранена в селе Шош", - перевел слова Бегларяна корреспондент "Кавказского узла".

10 октября армянская сторона сообщила о диверсантах, которые убили двоих жителей Гадрута при попытке проникнуть в город. Власти Нагорного Карабаха потребовали от мирового сообщества отреагировать на происшествие. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией данные об убийстве диверсантами двух местных жителей. Статус самого Гадрута не ясен: обе стороны конфликта утверждают, что контролируют город.

По словам Артака Бегларяна, обстрелам подвергаются даже те населенные пункты, что расположены в 90-100 километрах от линии фронта. Азербайджанские военные обстреливают села и города тяжелыми ракетами дальнего действия и ударными беспилотниками, сообщил омбудсмен.

Полномасштабные боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе с 27 сентября. По данным карабахских властей, погибли 339 солдат Армии обороны. Азербайджан умалчивает о военных потерях. При этом Генпрокуратура Азербайджана к 12 октября насчитала 41 погибшего под обстрелами мирного жителя и 207 раненых, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"