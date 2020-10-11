Руины жилого квартала. Степанакерт, 6 октября 2020 года. Давид Каграманян/НКР инфоцентр/Пан фото/Reuters

11 октября 2020, 09:57

Перемирие не спасло жителей Степанакерта от ночных обстрелов

Жители Степанакерта, опасаясь возобновления обстрелов, решили не покидать убежища. Несмотря на соглашение о прекращении огня в зоне конфликта, в городе всю ночь были слышны звуки ракетных ударов, рассказали они.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха поздно вечером 10 октября заявили, что Азербайджан подверг ракетному обстрелу Степанакерт, Шуши, Мартуни и другие населенные пункты. 

Бои в зоне конфликта начались 27 сентября, в 12.00 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне конфликта. При этом стороны продолжили обмениваться обвинениями в нарушении перемирия. Так, 10 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при обстреле Агдамского района погиб житель села Чеменли, а армянская сторона сообщила о диверсантах, которые убили двоих жителей Гадрута. Азербайджан сообщил о гибели пяти человек при обстрелах Гянджи сегодня ночью.

С полуночи до раннего утра Степанакерт подвергался артиллерийскому и авиационному обстрелам, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители столицы Нагорного Карабаха.

"Ужасная была ночь. Даже в убежище были слышны авиаудары, стреляли крупными ракетами. Как хорошо, что мы не поверили [заявлениям о перемирии], и оставались в убежищах", - сказала Таня Асрян. Она сообщила, что перебоев с электричеством и связью не было.

Житель Степанакерта Антон Тадевосян рассказал, что горожане продолжают оставаться в убежищах. По его словам, они не поверили, что перемирие будет соблюдаться, и потому "не поспешили выходить из убежищ даже после заключения договора о гуманитарном перемирии".

Нелли Григорян подтвердила, что жители Степанакерта провели ночь в убежищах под интенсивными обстрелами. "Переговоры в Москве были просто бесполезны", - считает она.

Татев Айрапетян рассказала, что в их квартале в здании, где расположены убежища, есть электричество, интернет и сотовая связь, люди обеспечены обогревателями, теплой одеждой и одеялами. "В убежище каждый принес свое, а у кого не было, предоставила мэрия", - сообщила она. Остается лишь сожалеть, что были проигнорированы даже гуманитарные инициативы, отметила Айрапетян.

Лерник Закарян рассказал, что населенные пункты в Нагорном Карабахе обстреливали с полуночи до 05.00 по местному времени (04.00 мск).

Напомним, 10 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 171 раненом и 31 погибшем мирных жителях. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли не менее 393 солдат Армии обороны и 20 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справочном материале "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"180 неразорвавшихся снарядов обезврежены саперами в Степанкерте", "Информационная война стала частью тактики сторон карабахского конфликта", "Число раненых мирных жителей Азербайджана достигло 171".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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