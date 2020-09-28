Первые мобилизованные граждане Нагорного Карабаха направлены в зону конфликта

28 сентября 2020, 04:05

Первые группы мобилизованных направлены на передовую, сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. По его словам, готовность помочь высказали представители диаспоры, более десяти тысяч добровольцев готовы выехать в зону конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час вводятся с сегодняшнего дня, 28 сентября. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян признал потерю некоторых позиций в направлении Талыша.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, в боях в зоне карабахского конфликта убиты 16 солдат, более 100 получили ранения. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрелов из тяжелых орудий погибли пятеро и ранены 19 гражданских жителей различных районов страны.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на брифинге в информационном штабе в Степанакерте 27 сентября заявил, что мобилизация началась, уже отправились на передовые первые группы.

"Диаспора готова помочь. Разные представители диаспоры связались с нами. Уже есть добровольческая армия из более 10 тысяч человек, но в них нет пока надобности", - также отметил он.

По его словам, "трудно сказать, как будут развиваться события, потому что идет крупномасштабная война, неизвестно, сколько она продлится, однако ясно, что Азербайджан не достиг своей цели первого дня войны".

Арутюнян заявил, что "азербайджанская армия использует турецкий и израильский, самый современный арсенал, и тому есть подтверждения".

"Мы не можем сказать, как будут развиваться события. Может несколько дней, может надолго, но очевидно идет широкомасштабная война. И с нами воюет Турция тоже, потому что используется турецкая боевая техника, и реакция властей Турции говорит об этом. Конфликт давно вышел за рамки арцахско-азербайджанского (карабахско-азербайджанского)", - заявил президент.

Представитель информационного штаба сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что потери Вооруженных сил Азербайджана составляют четыре вертолета, 27 беспилотников, включая ударные, 33 танка и боевые машины, два инженерных бронетранспортера.

Обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и жертвами выразил Международный комитет Красного креста. Организация в своем письме призвала стороны конфликта "принять все необходимые меры для спасения жизней мирных жителей и обеспечения безопасности своей инфраструктуры в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в соответствии с обязательствами сторон". Региональный директор МККК Мартин Шупп в письме заявил, что организация подтверждает "готовность поддерживать тех, кто пострадал от этой напряженности, а также выступать в качестве нейтрального посредника".

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха распространило 27 сентября заявление, в котором назвало действия азербайджанской стороны "актом агрессии". "Очередной акт агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорный Карабах) не оставляет никаких сомнений в том, что наиболее действенным ответом международного сообщества на попытки Азербайджана решить конфликт силой является признание Республики Арцах (Нагорный Карабах)", - говорится в заявлении ведомства.

Заявление распространил и парламент Нагорного Карабаха, который назвал действия Азербайджана "очередным звеном в цепи массовых и систематических атак против населения Республики Арцах (Нагорный Карабах), осуществляемых азербайджанской стороной на протяжении всего конфликта как в мирное, так и в военное время".

Карабахские депутаты обратились "к парламентам прогрессивных стран мира с призывом возвысить свой голос в защиту прав арцахцев (карабахцев) на свободу и независимость".

О том, что многие жители Нагорного Карабаха "рвутся на фронт" написал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Обстреливают не только Степанакерт, но и другие наши города. Судя по непрерывному рокоту, обстрелы идут поближе к границе, наши, видимо, тоже подключили артиллерию. Есть и погибшие... Война еще многих убьет, плохо, что всегда самых лучших и смелых. Многие рвутся на фронт, трудно сидеть дома и смотреть, как твой дом обстреливают. В 2016 году мы это проходили, и сейчас всем народом ответим. В первый день, конечно же, все труднее", - написал автор блога в публикации "Нагорный Карабах - бои продолжаются на линии фронта".

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".