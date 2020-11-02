Жители Азербайджана рассказали о разрушениях после обстрелов

02 ноября 2020, 17:05

В поселке Шихарх, где живут вынужденные переселенцы, обстрелами повреждены большинство квартир, в городе Тертер разрушены дома, магазины и здания учебных заведений, а в селе Юхары Гиямеддинли перебит домашний скот и птица, сообщили местные жители.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об артобстреле сел в Агдамском и Агджабединском районах со стороны Нагорного Карабаха.

Сегодня армянские военные также интенсивно обстреливают из артеллирийских орудий поселок Шихарх, села Газьян и Гапанлы Тертерского района, а также село Еникенд Геранбойского района, сообщило в 14.43 мск Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Жители Шихарха остаются в бомбоубежищах

Поселок Шихарх состоит из 34 пятиэтажных зданий, построенных для вынужденных переселенцев. По словам местного жителя Джейхуна Намазов, в поселке почти не осталось квартир, которые уцелели бы под обстрелами. "Здания не обрушились. Однако прямыми попаданиями снарядов и взрывной волной повреждены почти все квартиры, разрушены балконы. В перерывы между обстрелами мы поднимаемся прибираемся в квартирах. Сметаем пыль", - отметил Намазов.

По его словам, с 27 сентября городок почти ежедневно обстреливают. "Детей и женщин мы отправили в соседние районы, сами остаемся. Из-за интенсивных обстрелов живем в подвале-бомбоубежище. Условия там нормальные, есть спальные места, нагревательные приборы, телевизор. Выходим в период продолжительных пауз между обстрелами. Вчера [,1 ноября,] стреляли почти весь день. Сегодня после утреннего обстрела было спокойно. Но около половины четвертого (14.30 мск. - Прим. "Кавказского узла") стрельба вновь началась", - рассказал житель поселка.

Продолжаются обстрелы Тертера

Не прекращаются и обстрелы города Тертер, рассказал местный житель Сеид Аббасов. "В нашем городе очень много разрушений – домов, магазинов, учебных заведений. У нас во дворе стоят два дома - родительский, в котором я живу, и дом моего брата. Мой дом пока не поврежден. Но в дом брата прямо на кухню залетел снаряд. Хорошо, боеприпас не взорвался. Саперы пришли, обезвредили его", - сказал Аббасов, добавив, что его брат с семьей работает в Баку, и в доме никого не было.

Представитель администрации Тертерского района сообщил корреспонденту "Кавказского узла" об обстреле за последние двое суток города Тертер, а также сел Гапанлы, Газьян, Алескерли, Сахлаабад, Аскипара. Всего с 27 сентября погибли 17 жителей Тертера, в том числе женщина и ребенок, сказал представитель районной администрации.

Сельчане не эвакуировались вопреки обстрелам

Житель села Юхары Гиямеддинли Агджабединского района Джавид Мамедов сообщил, что село подвергалось обстрелам 1 ноября и сегодня утром. "Снаряды упали совсем близко к селу, но в этот раз обошлось без разрушений. Но вообще за месяц в селе много разрушений и повреждений. К счастью человеческих жертв нет, но пострадали хозяйства, есть падеж среди домашних животных и птиц. Мы 30 лет чувствовали войну, она была вблизи, мы слышали взрывы снарядов, но наше село все-таки на расстоянии от линии фронта, и до нас бомбы не долетали. За последние 30 дней мы непосредственно ощутили войну", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что несмотря на обстрелы, сельчане не хотят покидать родные места. "Здесь наши дома, хозяйства. Куда, бросить все это – уйти. Десятки городов и сел вдали от фронта обстреливаются. Если все станут уезжать – что получится?, - сказал мужчина.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава сельской администрации Юхары Гиямеддинли Орхан Шукюров, всего с начала боевых действий 27 сентября в этом населенном пункте в результате обстрелов полностью разрушены девять домов, еще 60 причинен ущерб. Уничтожены три хлева, погибли 30 голов крупного рогатого скота, более 60 овец, свыше 300 кур и других домашних птиц. Все в селе 660 домов. Глава села сказал, что несмотря на обстрелы население не покинуло населенный пункт. По его словам, оставшиеся без крова переселились к близким родственникам.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее стороны продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах населенных пунктов. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.