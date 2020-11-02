Азербайджан заявил об артобстрелах прифронтовых сел

02 ноября 2020, 08:13

Села в Агдамском и Агджабединском районах сегодня утром обстреливаются со стороны Нагорного Карабаха из артиллерийских орудий, сообщило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 1 ноября Минобороны Азербайджана заявило о боевых действиях в зоне карабахского конфликта на четырех направлениях фронта. В тот же день азербайджан обвинило армянских военных в обстреле города Тертера и пяти сел в Агджабединском районе.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее стороны продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах населенных пунктов. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Сегодня с 06.00 (по местному времени, 05.00 мск) артиллерийскими снарядами были обстреляны села в Агдамском и Агджабединском районах, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Военное ведомство также сообщило, что за днем 1 ноября и сегодня ночью обстрелу ракетами и артиллерией подверглись азербайджанские позиции и населенные пункты на различных направлениях фронта. "Боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском (Мартунинский и Гадрутский районы Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Губадлинском (Кашатагский район) направлениях фронта», - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".