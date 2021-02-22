22 февраля 2021, 20:44

Житель Тертерского района подорвался на мине

Житель села Борсунлу Ниямеддин Вердиев лишился ноги, подорвавшись на мине в Тертерском районе, сообщили в азербайджанской прокуратуре.

"Кавказский узел" ранее писал, что число случаев подрыва мирных жителей на минах растет. 9 февраля пять азербайджанских военных подорвались на мине в районе села Талыш Тертерского района, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

После заключения мирного соглашения 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 14 жителей Азербайджана, из них девять - военные и пять - мирные жители. Еще 60 жителей получили ранения. Из них - 52 военнослужащие и восемь - мирные жители, следует из сообщения Генпрокуратуры страны от 9 февраля.

По данным ведомства, Ниямеддин Вердиев пас скот на данной территории. После подрыва на мине у мужчины ампутирована правая нога ниже колена, также он получил и другие многочисленные ранения. В Тертерской районной прокуратуре ведется расследование обстоятельств инцидента, пишет со ссылкой на ведомство Trend.

Напомним, за 2020 год в результате подрыва мин в Азербайджане и зоне конфликта погибли шесть человек и еще восемь получили ранения, сообщило азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". 

Примечание:

"175 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Карабахцы попросили миротворцев обеспечить альтернативное сообщение с Арменией", "Парламент Армении отказался обсуждать правомерность мирного соглашения".

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