Житель Тертерского района подорвался на мине

22 февраля 2021, 20:44

Житель села Борсунлу Ниямеддин Вердиев лишился ноги, подорвавшись на мине в Тертерском районе, сообщили в азербайджанской прокуратуре.

"Кавказский узел" ранее писал, что число случаев подрыва мирных жителей на минах растет. 9 февраля пять азербайджанских военных подорвались на мине в районе села Талыш Тертерского района, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

После заключения мирного соглашения 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 14 жителей Азербайджана, из них девять - военные и пять - мирные жители. Еще 60 жителей получили ранения. Из них - 52 военнослужащие и восемь - мирные жители, следует из сообщения Генпрокуратуры страны от 9 февраля.

По данным ведомства, Ниямеддин Вердиев пас скот на данной территории. После подрыва на мине у мужчины ампутирована правая нога ниже колена, также он получил и другие многочисленные ранения. В Тертерской районной прокуратуре ведется расследование обстоятельств инцидента, пишет со ссылкой на ведомство Trend.

Напомним, за 2020 год в результате подрыва мин в Азербайджане и зоне конфликта погибли шесть человек и еще восемь получили ранения, сообщило азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".