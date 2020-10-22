Число погибших солдат Нагорного Карабаха выросло на 40

22 октября 2020, 17:56

Министерство обороны Нагорного Карабаха обнародовало списки еще 40 погибших солдат, всего с начала обострения конфликта ведомство сообщило о 874 убитых военнослужащих.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня Армения и Азербайджан сообщили о боях по всей линии фронта. При этом стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле населенных пунктов в Габалинском, Кюрдамирском и Сиязаньском районах Азербайджана и Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня на своем сайте список из 40 военнослужащих, "погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии". В списке приводятся имена мужчин 1977-2000 годов рождения, их воинские звания, конкретные места и обстоятельства гибели не указаны.

К 21 октября ведомство сообщило о гибели в общей сложности 834 солдат Армии обороны. Таким образом, сегодня число погибших достигло 874.

Азербайджанская сторона умалчивает о своих боевых потерях. При этом, по данным Генпрокуратуры страны, с 27 сентября по сегодняшний день погибли 63 мирных жителя, 293 ранены. Согласно данным омбудсмена Нагорного Карабаха, с начала боев по 17 октября погибли 37 мирных жителей, 116 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджанская армия вооружена лучше, чем формирования Нагорного Карабаха и Армении вместе взятые, однако не стоит недооценивать подготовку армянских военных, считают ранее опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Азербайджанский эксперт Азад Исазаде указал, что Баку не устраивает формула мирного разрешения конфликта - Азербайджан добивается полного контроля над территориями, которые считает оккупированными.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"