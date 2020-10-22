Военные аналитики оценили сильные стороны участников карабахского конфликта

22 октября 2020, 01:50

Азербайджанская армия вооружена лучше, чем формирования Нагорного Карабаха и Армении вместе взятые, однако не стоит недооценивать подготовку армянских военных, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Баку не устраивает формула мирного разрешения конфликта, он требует полного контроля над территориями, которые считает оккупированными, указал азербайджанский эксперт Азад Исазаде.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 119 населенными пунктами. В их числе два стратегически важных райцентра – города Джебраил (армянское название – Джракан) и Гадрут, полностью разрушенный город Физули (армянское название – Варанда), частично разрушенный город Зангилан (армянское название – Ковсакан), поселок Миндживан (армянское название – Миджнаван). Армянская сторона ранее опровергла информацию об утрате Джебраила и Гадрута.

Гадрут и Джебраил (Джракан), а также Физули (Варанда) находятся в западной части Нагорного Карабаха, а Зангилан (Ковсакан) и Миндживан (Миджнаван) - в южной его части, следует из карты, подготовленной "Кавказским узлом" на основе карты "Зона конфликта в Нагорном Карабахе (1988-1994), А.Цуциев, 2004". При подготовке карты использована информация корреспондентов "Кавказского узла". Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны о ситуации в зоне боевых действий нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

В ходе боевых действий, начиная с 27 сентября, Азербайджан занял три района на южном направлении фронта – Физулинский, Джебраильский и Зангиланский, вместе с их райцентрами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный аналитик, бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. Он рассказал, что эти районы находятся "в так называемой «буферной зоне», или «зоне безопасности», как называла ее армянская сторона". Они никогда не входили в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО). "В этих районах всегда проживало азербайджанское население, которое покинуло их [...] в августе-октябре 1993 года. Судя по видео, распространенном Минобороны [Азербайджана] из этих районов, населенные пункты там полностью разрушены, на их месте руины", - сообщил Исазаде.

"В Физули не осталось ни одного целого здания, разрушены наши религиозные памятники [...] все восстановим, и туда вернется жизнь", – процитировал 17 октября обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к жителям страны "Спутник-Азербайджан".

По его словам, заняв указанные районы, Азербайджан практически полностью восстановил контроль над частью границы с Ираном, утраченный в 1993 году. Исазаде пояснил, что передача Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов Азербайджану на протяжении последних 10 лет обсуждалась на переговорах по Карабахскому урегулированию. "Наряду с Агдамским и Губадлинским районами они входили в первую пятерку районов, которые должны были быть [переданы Азербайджану] в рамках мирного урегулирования на первом этапе. Далее предполагалась [передача] еще двух районов – Лачинского и Кельбаджарского, они географически расположены между бывшей НКАО и Арменией, и через них проходят автомобильные дороги, объединяющие их. После этого, на следующем этапе, предполагалось возвращение азербайджанцев в Шушинский район и другие населенные пункты НКАО, и определение в будущем окончательного статуса региона с учетом волеизъявления обеих общин", - рассказал Исазаде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после прихода к власти выступил за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. В январе 2019 года премьер-министр Армении анонсировал новую политику урегулирования конфликта. Он не уточнил, в чем именно заключается новая политика, но подчеркнул, что "формула Левона Тер-Петросяна «территории в обмен на мир» (передача Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха из так называемого «пояса безопасности» в обмен на подписание мирного договора) не может даже обсуждаться".

Он указал, что сейчас бои идут уже в Губадлинском районе, в случае взятия которого азербайджанская армия сможет получить контроль над Лачинским коридором.



По словам Исазаде, азербайджанские военные вошли на территорию бывшей НКАО и заняли высоты и около 20 населенных пунктов в Гадрутском и Мартунинском районах, которые, по административно-территориальному делению Азербайджана, составляют единый Ходжавендский район. В этих пунктах проживают армяне, отметил он. Без взятия этих территорий азербайджанская армия не смогла бы получить контроль на Физулинским, Джебраильским и Зангиланским районами и далее продвинуться к Губадлинскому району, пояснил Исазаде.

Кроме того, по его словам, в северной части фронта азербайджанская армия заняла стратегические высоты на горном хребте Муров, который фактически составляет географические рубежи бывшей НКАО с остальной частью Азербайджана. Кроме того, азербайджанская армия взяла важные высоты вокруг села Мадагиз, которому возвращено историческое название Суговушан, и Талыш на севере Нагорного Карабаха, сообщил аналитик. "Эти армянонаселенные пункты по современному административному делению Азербайджана относятся к Тертерскому району, а во времена СССР входили в Мартакертский район НКАО", - рассказал он.

Исазаде считает, что взятие высот на хребте Муров и Мадагиза с Талышом позволяет Азербайджану усилить защиту своих районов севернее бывшей НКАО, а также взять под контроль дорогу Варденис (Армения) - Агдере (Мартакерт), чтобы предотвратить переброску из Армении в Нагорный Карабах новых военных сил.

Аналитик полагает, что обсуждаемый на переговорах по Карабахскому урегулированию вариант передачи территорий Азербайджану больше неактуален.

"Это была формула мирного урегулирования и предусматривала поэтапный вывод войск", - отметил он. Сейчас для Азербайджана условием мира может стать вывод войск со всех территорий, включая Нагорный Карабах, после этого может рассматриваться вопрос о статусе армянского населения на них, сказал Исазаде.

Аналитики указали на преимущества сторон карабахского конфликта

Молчание Минобороны Нагорного Карабаха и Армении можно интерпретировать как нежелание соглашаться с отступлением армянской армии и мириться с вынужденным уходом с ранее контролируемых территорий, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им.Плеханова, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев. В то же время Пашинян признает отступление, таким образом подтверждая данные Азербайджана, а также слова Алиева о том, что "статус-кво в Нагорном Карабахе больше не существует", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Статус-кво в Нагорном Карабахе больше не существует, привело 9 октября слова президент Азербайджана Ильхама Алиева РИА "Новости".

"Нет оснований не доверять данным Баку [...]. К тому же данные [о взятии под контроль территорий Азербайджаном] транспарентны и проверяемы", - сказал он. При этом Перенджиев считает, что отступление армянских войск можно рассматривать как признание своей неправоты. "Ранее слышались победные возгласы, реляции, но на выходе оказалось, что побед нет", - отметил он.

Одним из главных направлений для азербайджанской армии стало южное, там армянская оборона прорвана, а рубежей, аналогичных Гадруту-Физули-Джабраилу, нет, считает Перенджиев. "Нельзя сказать, что это единственное главное направление, но одно из основных. Здесь впервые выстроена азербайджано-иранская граница, не полностью, но на 90 процентов", - сказал он. При этом он считает, что Азербайджану необходимо выстроить границу с Арменией. "Баку не нужна армянская территория, и нападения ожидать не стоит", - уверен Перенджиев.

Армения может лишиться сообщения с Нагорным Карабахом по имеющимся трем дорогам, указал эксперт. "Еревану в свое время надо было садиться за стол переговоров и решать вопросы мирным путем, идти по пути мадридских принципов, отражающих интересы Армении. Если бы они отдали семь районов, то за собой оставили бы коридор, и Азербайджан бы не возражал", - считает Перенджиев.

Он отметил, что Азербайджан довольно успешно готовился к войне в техническом отношении. "Проводил учения совместно с турками, применяя беспилотники, отрабатывая ракетные удары. Армения, конечно, тоже проводила учения – например, участвовала в «Кавказ-2020» [... ] но армянская сторона не готовилась к серьезным боям", - сказал Перенджиев. Он считает, что Ереван рассчитывал на помощь России, "и когда этого не случилось, был шок". "Была уверенность, что армянские вооруженные силы будут задействованы не в полную силу", - сказал Перенджиев.

С 21 сентября на юге России, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии проходили учения "Кавказ-2020", к которым присоединились около тысячи военнослужащих из шести стран: Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Минобороны России рапортовало о привлечении к учениям 80 тысяч человек. Датой окончания учений было объявлено 26 сентября, в этот день береговые артиллерийские и ракетные комплексы Черноморского флота начали выдвижение в пункты постоянной дислокации. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли, что Азербайджан и Индия могли принять участие в учениях, если бы на приглашение России не откликнулись Армения, Китай и Пакистан. Азербайджан объявил о военной операции в Нагорном Карабахе спустя менее чем восемь часов после официальной даты завершения учений "Кавказ-2020".

Несмотря на то, что Пашинян признал отступление армянской армии, декларируемые сторонами данные о продвижении армий и боевых потерях остаются противоречивыми, отметил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. "Все воюющие стороны преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника. Взвешенные цифры можно будет назвать где-то через месяц, когда появятся официальные данные сторон", - сказал он.

По данным Министерства обороны Нагорного Карабаха на 21 октября, погибли 834 военнослужащих. Число убитых среди мирных жителей с 27 сентября составило 37, ранены 116. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана 20 октября сообщила, что с начала боевых действий убито в результате обстрелов 63 мирных жителя, ранены 292. От предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Об эскалации конфликта можно также прочитать в хронике боевых действий.

Цыганок сказал, что склонен доверять армянским данным о помощи Азербайджану Турции. "В итоге это приведет к осложнению отношений Анкары с Евросоюзом и США. Кроме того, негативно скажется на русско-турецкой дипломатии", - считает он.

По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии через Турцию в зону карабахского конфликта. В Нагорный Карабах для участия в боях направлены сотни сирийских наемников, связанных с Турцией, и еще сотни готовятся к отправке, сообщила газета The Wall Street Journal.

В последнее время на юге Армия обороны Нагорного Карабаха прибегает к так называемой "тактике создания котлов" (когда противника вначале окружают, а потом уничтожают - прим. "Кавказского узла"), отметил он. С ее помощью за несколько дней карабахским военным удалось нанести потери азербайджанским военным, указал Цыганок. "Продвижение азербайджанских войск идет достаточно стремительно, однако это создает благоприятные условия для ведения Нагорным Карабахом партизанской войны. Несмотря на это, угроза прекращения сообщения Армении с Нагорным Карабахом реальна", - отметил он.

Вооружение азербайджанской армии лучше, чем у военных в Нагорном Карабахе и Армении вместе взятых, считает Цыганок. Он указал, что особенностью ведения войны азербайджанской стороны является применение дронов. "Противовоздушная оборона Армении не справляется с ними", - заключил аналитик.

Каждая сторона ведет мощную информационную войну, преувеличивая собственные заслуги, указал военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. "Изначально было ясно, что силы Азербайджана и Армении были не равны по части вооружения [...] Сказывается и выучка азербайджанской армии, и влияние турецкой военной школы, участвовавшей в подготовке солдат, и совместные учения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас очевидно продвижение азербайджанской армии по равнинной местности вдоль иранской границы, однако не стоит недооценивать силы Армении, отметил Дандыкин.

"Большие потери несут обе стороны. Стоит отметить, что армянская ПВО научилась сбивать ударные беспилотники – очень недешевый продукт. Это понимают и в Ереване, и в Баку", - рассказал Дандыкин.

Он считает, что если азербайджанская сторона не прекратит наступление, то выйдет к Лачинскому коридору, а далее упрется в горы. На равнинной местности преимущество азербайджанской армии очевидно, но "в горах война совсем иная", отметил Дандыкин. "У Армении было время для подготовки к войне в горах", - считает эксперт.

Связь Армении с Нагорным Карабахом вряд ли будет прервана, даже если сообщение прекратится по имеющимся трем дорогам, заявил Дандыкин. "Там достаточно большая длина соприкосновения Нагорного Карабаха с Арменией", - указал он.