Пашинян насчитал около 600 азербайджанских военных на территории Армении

20 мая 2021, 13:34

Обстановка на Сюникском и Гегаркуникском участках границы остаются напряженной, там находятся около 500-600 азербайджанских солдат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские военные в конце декабря 2020 года заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении. Для разрешения конфликта Армения и Азербайджан должны создать комиссию по определению границы, Москва готова выступить в роли посредника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Демаркация границы может быть проведена после установления дипломатических отношений между этими странами, но сначала необходимо определить, на основании каких карт она будет осуществлена, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты.

По данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов. 17 мая Пашинян заявил, что на территории Сюникского и Гегаркуникского районов Армении продолжает оставаться часть из 250 азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что несколько групп азербайджанских военных 18 мая покинули территорию страны, но часть солдат осталась на занятых позициях. Переговоры между Арменией и Азербайджаном результата не дали.

"Оперативная ситуация на Сюникском и Гегаркуникском участках армяно-азербайджанской границы не изменилась. Обстановка продолжает оставаться напряженной в том смысле, что пока достаточное количество азербайджанских военных, около 500-600 человек находятся на различных участках приграничной территории Армении", - цитирует Пашиняна РИА "Новости".

По его словам и.о. преьмера, армянские войска "пытаются ограничить потенциал деятельности азербайджанцев". Он добавил, что в политическом смысле Ереван стремится не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и делает все необходимое для исключения военного столкновения.

"Проведена огромная дипломатическая работа, которую считают эффективной, так как позиции международных партнеров и Армении совпадают в том, что представители ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении", - заявил Пашинян.

Ранее МИД Индии заявило, что с озабоченностью следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении, и призывают к мирному урегулированию. В ведомстве отметили, что "пересечение границы в результате военных перемещений может дестабилизировать ситуацию и привести к возобновлению боевых действий". МИД Индии призвал нарушающую сторону "немедленно отвести силы и прекратить любые дальнейшие провокации". Официальный Баку прокомментировал это заявление, сказав, что оно сделано без тщательного исследования различных аспектов вопроса, пишет сегодня "Sputnik-Азербайджан".

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что заявление индийского внешнеполитического ведомства, хранившего молчание в течение почти 30 лет карабахского конфликта, удивляет. По ее словам, "именно Армения нарушает международно-признанные границы Азербайджана, тогда как азербайджанская их сейчас восстанавливает".

Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс осуществляется на основе карт, имеющихся у каждой стороны, и определяющих линию границы между двумя странами. Все возникшие в последние месяцы разногласия по пограничным вопросам были разрешены путем переговоров между сторонами трехстороннего заявления, утверждает Абдуллаева.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".