Армянские аналитики назвали условия для демаркации границы с Азербайджаном

20 мая 2021, 07:17

Демаркация границы между Арменией и Азербайджаном может быть проведена после установления дипломатических отношений между этими странами, но сначала необходимо определить, на основании каких карт она будет осуществлена, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские военные в конце декабря 2020 года заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении. Для разрешения конфликта Армения и Азербайджан должны создать комиссию по определению границы, Москва готова выступить в роли посредника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов. 17 мая Пашинян заявил, что на территории Сюникского и Гегаркуникского районов Армении продолжает оставаться часть из 250 азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что несколько групп азербайджанских военных 18 мая покинули территорию страны, но часть солдат осталась на занятых позициях. Переговоры между Арменией и Азербайджаном результата не дали.

Вопрос демаркации и делимитация границ - это чрезвычайно сложный процесс, который может длиться десятилетиями, считает директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Для демаркации и делимитации границ необходимым условием, по его мнению, являются добрососедские отношения между странами. "Между Арменией и Азербайджаном есть неурегулированный карабахский конфликт и нет дипломатических отношений, которые необходимы для начала процесса демаркации и делимитации. В таких условиях ничего похожего на демаркацию и делимитацию, тем более быстро, невозможно осуществить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Искандарян.

Переговоры по установлению дипломатических отношений вести можно, но ожидать решения проблемы в кратчайшие сроки нереально, считает политолог.

"Теоретически, приграничный конфликт в Сюнике мог бы заложить основу для начала переговоров, но Азербайджан не собирается обсуждать, кому принадлежит Черное озеро. Переговоры о делимитации и вторжение азербайджанских подразделений на территорию Армении с откусыванием территорий по кускам - разные форматы", - уверен Искандарян.

Более того, границы между Арменией и Азербайджаном после распада Советского Союза не было, добавил он. "Была административная граница между двумя советскими республиками. Ее нельзя называть межгосударственной границей. Она [советская граница] может быть основной для переговоров, но называть ее границей нельзя. Во-первых, эта административная граница менялась во время существования СССР, во-вторых, на разных картах граница разная", - подчеркнул политолог.

Ожидания о начале переговоров по установлению дипотношений между Арменией и Азербайджаном преждевременны, считает Искандарян. "На данный момент нет и речи о каких-либо контактах, что уж говорить о переговорах. Даже при сильном желании не заговоришь о дипотношениях. И вопрос упирается не только в проблему пленных. Вопрос не в том, кто и каким образом занимается этой проблемой. Азербайджан ищет чувствительные точки армян и намеренно давит на них. Этих точек три: пленные, территории и дискурс, что карабахская проблема урегулирована. И даже если бы нашелся искусный дипломат, он бы не смог ничего изменить. Азербайджан не изменит своей мотивации. Проблема упирается в интересы Азербайджана, который недоволен, что конфликт не урегулирован, а также тем, что война закончилась, а мирного договора нет", - пояснил он.

Исполнительный директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян также считает, что демаркация границ может быть проведена после установления дипотношений.

"Процесс начинается с признанием государствами друг друга, после чего формируется комиссия, работа которой длится долгими годами", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

Власти, которые подписали капитуляцию, не в состоянии, по его мнению, как-то влиять на ситуацию. "Если бы власти были в состоянии влиять на ситуацию, то, следуя своим обязательствам, предприняли бы меры по нейтрализации, аресту или ликвидации нарушителей границы. Тем не менее, даже если власти подпишут какой-либо договор с Азербайджаном, его должен ратифицировать парламент, чего не будет", - подчеркнул политолог.

Есть международные признанные процессы, и без подписания мирного договора демаркация и делимитация границы невозможны, добавил Погосян. "Есть заявление о перемирии от 9 ноября 2020 года и договор о перемирии 1994 года", - напомнил он.

При этом политолог считает, что Россия, предлагая посреднические услуги, стремится избежать нового противостояния.

Глава центра "Модус Вивенди", юрист-международник и политолог Ара Папян отметил, что установление дипломатических отношений не означает признание границ.

"Это отдельный процесс. Иначе бы многие страны, признавшие друг друга, не имели бы территориальных претензий. А таких претензий, по данным ООН, свыше 300", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, при демаркации и делимитации границ необходимо понять, согласно каким картам будет осуществлен процесс, добавил юрист-международник. "Азербайджан объявил о восстановлении своей государственности в границах Первой Республики [1918 года]. Надо определить границы ее территорий в прошлом столетии. Административные границы СССР являются лишь разделительными линиями, притом они неоднократно менялись. СССР был фикцией. Союз - объединение признанных государств. А тогда это было ничем иным, как оккупацией и аннексией большевистской Россией независимых государств и дальнейшей перекройкой границ по собственному усмотрению", - подчеркнул Папян.

Для решения международных конфликтов существует различный инструментарий, например, ООН, сказал эксперт. "Есть Высший суд, который решает территориальные споры. Армения и Азербайджан могут обратиться туда, и после получения решения проводить демаркацию", - сказал юрист-международник.

Папян назвал приграничный конфликт попыткой оказать давление на армянские власти. "Мы имеем дело с ультимативным заявлением. Россия хочет использовать сложную как внутриполитическую, так и внешнеполитическую ситуацию, чтобы заставить Армению признать нелегитимные административные деления СССР. Сегодня сложилась та же ситуация, что и 100 лет назад, когда интересы России и Турции совпали, и был заключен Московский договор. Россия и Турция, как и сотню лет ранее, находятся в противостоянии с Западом, который считает их авторитарными. Кроме того, у России есть экономический интерес - большой рынок тюркских стран для экспорта газа и нефти. Есть еще и военная составляющая. Россия понимает, что ее позиции в южном направлении гораздо слабее, чем у Турции. Россия также пытается избежать проблем с тюркскими народами, проживающими на ее территории. Турция шантажировала Россию, что разрушит ее изнутри, учитывая фактор 20-миллионного тюркского населения в России", - пояснил Папян.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".