Армянский военный погиб в перестрелке на границе с Азербайджаном

25 мая 2021, 16:45

Азербайджанские солдаты применили огнестрельное оружие на границе в районе села Верин Шоржа, в результате погиб 32-летний военнослужащий-контрактник, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая, по данным армянской стороны, азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера в Сюникской области Армении. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. На Сюникском и Гегаркуникском участках границы находится около 500-600 азербайджанских солдат, заявил 20 мая врио премьер-министра Армении Никол Пашинян. В тот же день, по данным армянской стороны, азербайджанские военные приблизились к селу Хознавар Сюникской области, оттуда были эвакуированы женщины и дети, а между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла драка, в которой пострадали 11 армянских военнослужащих.

В перестрелке на границе Армении и Азербайджана убит армянский военнослужащий - 32-летний младший сержант В.Хуршудян, пишет сегодня издание News.Am cо ссылкой на Минобороны Армении.

Перестрелка началась после обстрела с азербайджанской стороны на границе Армении в Гегаркуникской области, проинформировал "Sputnik-Армения".

Азербайджанские военные обстреляли армянские посты "сегодня в районе 14.20 (13.20 мск) на границе, близ села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении", процитировали сообщение ведомства АМИ "Новости-Армения".

На сайте Минобороны Азербайджана на 16.20 мск нет информации об инциденте на границе.

Село Верин Шоржа находится в 63,6 километра от Черного озера, следует из информации на сервисе "Яндекс-Карты".

Напомним, жители Сюникской области 14 мая перекрыли дорогу с требованием вооружить жителей приграничных сел. Жители общин должны иметь при себе оружие, чтобы в любой момент смогли прийти на помощь армии, заявил один из участников акции. В направлении села Верин Шоржа азербайджанские военные продвинулись вглубь страны на несколько сот метров, сообщил в тот же день губернатор Гегаркуникской области.

Напомним, Никол Пашинян заявил 20 мая на заседании правительства о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Парламентская оппозиция считает, что подобные решения нельзя принимать до выборов, пока не утверждены составы парламента и правительства. Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента пописывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".