Жители Агдамского и Тертерского районов приостановили сельхозработы из-за обстрелов

21 октября 2020, 01:26

Сельчане из Агдамского района из-за интенсивных обстрелов вынуждены использовать заготовки на зиму для кормления скота и опасаются проводить посевные работы. Жители Тертерского района прекратили сельхозработы и надеются на помощь властей после окончания военных действий.

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Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. 19 октября стало известно о о ранении четверых мирных жителей, в том числе корреспондента государственного телеканала АзТВ Анар Гасанов, при обстреле Агдамского района. Жители соседнего Тертерского района сообщили о крупном пожаре на хлопкоочистительном заводе после обстрела.

20 октября около 15.00 по местному времени (14.00 мск) при артиллерийском обстреле один из снарядов упал на частный жилой дом в селе Джамилли Тертерского района, сообщил сотрудник пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана. По данным ведомства, в результате погибли два жителя села: 26-летний Исаглы Анар Расул оглу и 36-летний Анар Тофиг оглу, селянин Шабанов Муров Расул оглу был госпитализирован с травмами.

Четверо пострадавших при обстреле Агдамского района были выписаны из больницы после оказанной медпомощи, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Агдамской центральной райбольнице «У всех четверых пострадавших были осколочные ранения в области нижних конечностей и туловища. Осколки были извлечены, состояние пациентов стабилизировано, и они были выписаны», - уточнили в райбольнице, которая временно располагается в поселке Гузанлы.

Жители района рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о продолжающихся обстрелах их сел, что создает препятствия для проведения сельхозработ. «Из-за обстрелов мы не может проводить посевные работы, выводит скот на пастбища. В периоды затишья выходим в поле. Мелкий и крупный рогатый скот многие кормят сеном, запасенным на зиму», - сообщил житель села Ахмедалылар Юсиф Гусейнов.

По его словам, он рассчитывает, что запасенных на зиму кормов должно хватить. «Пока вопрос остро не стоит с нехваткой кормов. В районной администрации нам сказали, что всю необходимую помощь государство окажет. Надеемся, что военные действия скоро закончатся. Но пока обстрелы продолжаются, и сегодня (20 октября) стреляли из артиллерийский орудий», - добавил Гусейнов.

Житель села Афатли Мугеддес Керимов также пожаловался на трудности для ведения хозяйства из-за обстрелов. «Наверное, сложно будет. Но все эти почти 30 лет государство нам помогало, благодаря этому мы выжили в этой прифронтовой зоне. Наверное, и сейчас не оставят лицом к лицу с трудностями», - заявил он.

По его словам, в селе в основном остались жить мужчины. «Женщин, детей многие отправили к родственникам. Село часто подвергается обстрелам. Трижды были повреждены линии электропередач, но каждый раз энергетики в течение дня восстанавливали подачу электричества. С газопроводом было сложнее - подачу восстанавливали через 2-3 дня. Газ несколько опасная вещь, и надо ремонтникам всю линию проверять, а не только чинить поврежденную часть», - сказал Керимов.

Он добавил, в селе работает продуктовый магазин. «Чего не хватает, едем покупать в Гузанлы. Но сейчас идет война, и особых потребностей нет. Если понадобится медицинская помощь, вызываем «скорую» из Гузанлы», - отметил Керимов.

Житель села Сахлабадат Тертерского района Васиф Мустафаев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что хозяйственная деятельность в селе приостановлена. «Сейчас чем-то заниматься опасно. Просто остаемся в селе, чтобы оно не опустело. Это нехороший знак, когда в селе нет людей», - отметил Мустафаев.

Он добавил, что содержит домашний скот, однако трех коров отвез в брату в Бардинский район, чтобы он смотрел за ними. «Овечек я оставил. Они не прихотливы. Пока кормов хватает. В районной администрации обещали помочь, когда война закончится. Сейчас власти также помогают: подвозят продукты, быстро посылают ремонтников, если к примеру упадет электрический столб», - заявил Мустафаев.

В селе Газиян Тертерского района также рассказали о постоянных обстрелах. «У нас люди в основном занимаются животноводством, но крупный и мелкий рогатый скот сейчас опасно выводить на выпас. В селе полностью разрушены или сильно повреждены порядка 10 домов. Обстрел не прекращался и сегодня (20 октября). Ночь обычно проходит спокойно. С раннего утра начинается стрельба. Потом через некоторое время стихает и потом ближе к вечеру вновь начинается. Обычно после того, как наши военные отвечают, обстрелы прекращаются», - сообщил местный житель Самит Алмурадов.

По его словам, в селе работает продуктовый магазин и дефицита с продовольствием нет. «Да, в магазине в основном покупаем хлеб, чай, сахар, сахар, сигареты. Все остальное у нас в хозяйствах есть. Районная власть организует подвоз продуктов. В общем-то сейчас в селе живет немного людей - женщин, детей, стариков отправили к знакомым, родственникам еще в конце сентября», - сказал мужчина.

В администрации Тертерского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что после завершения военных действий будет оценен ущерб, начнутся восстановительные работы, построены дома вместо разрушенных, селянам будет оказана медицинская помощь.

«Но сейчас говорить об этом рано. Сейчас мы стараемся немедленно реагировать на разрушения в энергосети, газоснабжении и водоснабжении. Помогать с подвозом продуктов в села, расположенные близ линии фронта», - пояснили в ведомстве.

Получить комментарий в администрации Агдамского района корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

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