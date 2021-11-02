Азербайджан передал в Степанакерт останки 11 погибших

02 ноября 2021, 17:40

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Останки 11 человек переданы карабахским спасателям при посредничестве российских миротворцев. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1697, уточнила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 19 октября общее число найденных останков армянских военных достигло 1686, сообщила Служба ЧС непризнанной республики.

Останки 11 погибших в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года передал сегодня армянской стороне Азербайджан, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха. "Передача тел еще 11 человек, погибших в третьей арцахской войне и до сегодняшнего дня считавшихся без вести пропавшими, состоялась сегодня на перекрестке в общине Кармир Шука Мартунинского района в сопровождении российского миротворческого контингента", - процитировало сообщение ведомства агентство "Новости Армения". Личности погибших будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

С начала поисковых работ по окончании военных действий и обмена телами погибших армянской стороне переданы останки 1697 человек, в том числе гражданских лиц, проинформировало News.Am со ссылкой на ведомство.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".