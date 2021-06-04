Два журналиста погибли в Азербайджане при подрыве на мине

04 июня 2021, 12:18

Корреспондент "Азертадж" Магеррам Ибрагимов и телеоператор Сирадж Абышов погибли при подрыве на мине в Кельбаджарском районе. Ранения получили режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель и местный житель.

Двое азербайджанских журналистов погибли во время работы в Кельбаджарском районе. Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник Азертадж Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), подорвались на мине, сообщило сегодня агентство АПА.

Также пострадали режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и один местный житель, передал сегодня "Азертадж" со ссылкой на пресс-секретаря ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Нигяр Этибар.

Напомним, что случаи подрыва на минах в зоне карабахского конфликта происходят систематически. Так, 3 апреля при подрыве на мине во время поисков без вести пропавших солдат в районе поселка Суговушан получил ранения азербайджанский военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов. Позже он скончался в больнице.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С новостями о событиях в зоне карабахского конфликта на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"