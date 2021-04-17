Азербайджанский солдат умер после подрыва мины

17 апреля 2021, 03:03

Военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов, раненый 3 апреля при подрыве на мине во время поисков без вести пропавших солдат, скончался в больнице, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что после обострения карабахского конфликта в 2020 году на минах подорвались 106 граждан Азербайджана. Армения до сих пор не предоставила карты заминированных территорий, заявил он. ООН выделила Азербайджану миллион долларов на работы по разминированию.

Врачи не смогли спасти азербайджанского солдата, подорвавшегося 3 апреля на мине при поисках пропавших без вести военнослужащих в районе поселка Суговушан. Пробыв в больнице почти две недели, Илькин Байрам оглу Байрамов скончался, сообщил 16 апреля со ссылкой на Минобороны Азербайджана Haqqin.az.

Напомним, 6 апреля во время поисков пропавших без вести солдат в Тертерском районе в направлении села Суговушан получили ранения, подорвавшись на мине, военнослужащие Алиев Пунхан Шабан оглу и Бахтияр Ильгароглу. 3 марта в одном из сел Агдамского района наехал на мину автомобиль азербайджанского чиновника. Он получил тяжелые ранения, врачи ампутировали правую стопу. 17 марта в Агдамском районе на мине подорвались пять человек, которые хотели попасть в село Юсифджанлы в Агдамском районе.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам осеннего обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории, а Армения и Азербайджан согласились на введение в регион российского миротворческого контингента, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля во время поисков тел погибших на месте боевых действий в зоне карабахского конфликта подозвался карабахский спасатель. Он был прооперирован и помещен в реанимацию.

С новостями о событиях в зоне карабахского конфликта на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"