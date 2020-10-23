Житель приграничного села в Армении умер после обстрела

23 октября 2020, 15:15

В больнице скончался житель села Мец Масрик, раненный в ходе обстрела с азербайджанской стороны, сообщил губернатор Гегаркуникской области Армении.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня утром Нагорный Карабах сообщил о ракетных обстрелах азербайджанскими военными Мартунинского и Мартакертского районов, там разрушены два многоквартирных дома. Азербайджан утверждает, что не обстреливает населенные пункты.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В ереванской больнице скончался житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян, получивший ранение 1 октября при обстреле со стороны Азербайджана, со ссылкой на губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна сообщило сегодня издание Panarmenian.

Село Мец Масарик было 1 октября обстреляно азербайджанским беспилотником. Ранения тогда получили три сельчанина, из которых один, Геворг Варданян, погиб сразу, а другой, Роберт Егиазарян, скончался в больнице, информировало сегодня издание Armenpress.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", село Мец Масрик находится в 16 километрах к западу от границы с Азербайджаном и в нескольких километрах к северо-востоку от города Варденис.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 10 октября обстрелам подвергся Сюникский район Армении. Погиб житель села Арцваник, еще трое сельчан были ранены. По данным Минобороны Армении, с 27 сентября по 15 октября погибли пять и получили ранение 11 военнослужащих, находящихся на территории Армении и никак не вовлеченных в военные действия. Кроме того, 19 октября власти Армении заявили, что при обстрелах с беспилотников Вооруженных сил Азербайджана пострадали здания школ в приграничных с Азербайджаном селах Гегаркуникской области Сотк и Кут.

Перенесение боевых действий на территорию Армении - основание для вмешательства в конфликт России, которая в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить эту страну, но не непризнанный Нагорный Карабах, как пояснил после начала боев пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин 7 октября заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но указал, что бои не идут на территории этой страны.

Согласно данным омбудсмена Нагорного Карабаха, с начала боев по 17 октября погибли 37 жителей карабахских сел и городов, 116 получили ранения. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с 27 сентября по сегодняшний день погибли 63 мирных жителя, 293 ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.