На месте ракетного удара по Нахичевани. Фото: официальный сайт Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/

16 октября 2020, 14:40

Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани

Ракета, выпущенная вооруженными силами Армении, разорвалась на территории Ордубадского района Нахичеванской автономной республики, жертв и пострадавших нет, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении опровергло информацию об ударе по Нахичевани.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана и Армении сегодня обменялись обвинениями в обстрелах. Армянские войска с утра обстреливают Геранбойский, Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы, заявило Минобороны Азербайджана. Ночью в зоне карабахского конфликта велись артобстрелы, а утром азербайджанские военные перешли в наступление в северном направлении фронта, сообщили власти Армении.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Армянские вооруженные силы нанесли удар по Нахичеванскому району. "Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Обстрелы территорий Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов продолжаются, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Военное ведомство Армении опровергло информацию об ударе по Нахичевани. "Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты, это очередная ложь азербайджанского военно-политического руководства", - написала сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 15 октября подписали 98 человек.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Нагорный Карабах сообщил об обстреле шести сел", "Азербайджан опроверг заявление Минобороны Армении о сбитом штурмовике", "Политологи сочли перспективными московские договоренности по Карабаху".

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