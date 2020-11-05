Нагорный Карабах сообщил об обстрелах Мартуни и Шуши

05 ноября 2020, 10:32

На рассвете азербайджанские военные возобновили обстрелы Шуши, против Мартуни применяется тяжелая артиллерия, заявила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня, по данным Минобороны Азербайджана, подверглись обстрелам населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Агджабединского районов. Ночью, по данным ведомства, из минометов были обстреляны также позиции азербайджанских войск на границе с Арменией. Ночные бои шли в направлении Агдере (Мартакерта) и Ходжавенда (Мартуни).

После относительного ночного затишья азербайджанские военные на рассвете возобновили удары по Мартуни и Шуши, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. "Была применена тяжелая артиллерия в городе Мартуни, а по городу Шуши велся обстрел из различных видов оружения", - процитировал сообщение ведомства "Sputnik Армения".

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, минувшей ночью на всех направлениях линии фронта сохранялась относительная напряженность. Армия обороны отразила многократные атаки на востоке, юго-востоке и юге фронта, азербайджанские вооруженные силы понесли большие потери в живой силе и технике, утверждается в сообщении.

"Противник предпринял попытку наступления в северной части, состоящей из двух утвержденных на тот момент ударных групп, которые были уничтожены армейскими частями. <...> В настоящее время попытки сил противника атаковать на заданных направлениях продолжаются", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха от 08.58 мск, переведенном "Кавказским узлом".

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон на 4 ноября, в Азербайджане с начала обострения конфликта погиб 91 мирный житель, ранены 400, а в Нагорном Карабахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.