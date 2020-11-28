Минобороны России отчиталось о возвращении в Карабах 21 тысячи беженцев

28 ноября 2020, 20:10

Российские миротворцы за две недели сопроводили 21083 беженцев, возвращавшихся в Нагорный Карабах из Армении. Саперы продолжают работы по разминированию, только за сутки в зоне конфликта обезврежены 104 взрывоопасных предмета, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России вечером 27 ноября отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах 2115 беженцев за сутки. Российские миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу.

власти Нагорного Карабаха к 22 ноября насчитали около 25 тысяч вернувшихся беженцев. К 26 ноября только в Степанакерт, где до начала боев проживали 53 тысячи человек, вернулись около 30 тысяч беженцев, сообщили городские власти. В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С 14 ноября российские миротворцы за сутки содействовали возвращению из Армении в Нагорный Карабах 21 083 беженцев, со ссылкой на Минобороны России передал сегодня ТАСС.

Ведомство утверждает, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения войск. Российские миротворцы также продолжают работу по разминированию территории. "За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 км автодорог, 5,9 га местности в г. Степанакерте. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 га территории, 5,5 км дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов", - процитировал сообщение Минобороны "Интерфакс".

Многие беженцы опасаются возвращаться в Нагорный Карабах, потому что напуганы перспективой жить вблизи позиций азербайджанских военных и их присутствием в Лачинском коридоре, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские журналисты. Многим беженцам некуда возвращаться, так как их дома оказались на подконтрольных Баку территориях, отметили волонтеры.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"