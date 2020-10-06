Россия, США и Франция призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе

06 октября 2020, 10:17

Стороны карабахского конфликта должны немедленно прекратить обстрелы гражданских объектов, заявили главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Восстановление мира возможно только на условиях Азербайджана, предупредил Ильхам Алиев.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 5 октября МИД Нагорного Карабаха заявил об обстрелах Степанакерта. Позднее стало известно о двух взрывах в столице Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийских и ракетных обстрелах 5 октября городов Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган, Горадиз, сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Физулинского, Бейлаганского, Зардобского, Геранбойского и Гейгельского районов.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Глава МИД России Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и государственный секретарь США Майкл Р. Помпео, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили "беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне карабахского конфликта и за ее пределами", говорится в заявлении, опубликованном вечером 5 октября на сайте МИД России.

"Недавние нападения, целью которых, предположительно, являлись гражданские объекты - как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны конфликта, - а также несоразмерность таких нападений, представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе", - сказано в совместном сообщении глав внешнеполитических ведомств.

Министры призвали стороны конфликта "к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня".

Режим прекращения огня был установлен в 1994 году для последующих переговоров по урегулированию конфликта на основе норм международного права, однако эти переговоры не принесли результата, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

"Поэтому вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров. У нас есть требования… Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии. Международные посредники должны подтвердить эти гарантии", - сказал Алиев, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно требованиям азербайджанской стороны, Армения "должна признать территориальную целостность Азербайджана и представить график вывода своих войск".

"Эти условия должны быть утверждены сопредседателями Минской группы. Тогда, естественно, прекращение огня будет восстановлено, и, таким образом, вопрос будет решен путем переговоров", - указал Алиев.

При этом, права армянского населения Нагорного Карабаха будут в полной мере обеспечены как граждан Азербайджана, заявил Алиев.

"Я абсолютно уверен в том, что армянский и азербайджанский народы помирятся... Мы хотим вновь жить вместе. Вновь жить как добрые соседи с Арменией", - сказал Алиев, подчеркнув, что это возможно только при выполнении требований Азербайджана.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"