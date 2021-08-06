Азербайджанский сапер пострадал при взрыве мины

06 августа 2021, 10:22

Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию получил ранения при взрыве противопехотной мины в зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта систематически получают ранения и гибнут в результате подрывов на минах местные жители. 27 июля специалист по разминированию подорвался на мине и получил ранения в Джебраильском районе. 21 июля подорвались на противопехотной мине два сотрудника строительной компании, которая ведет работы на перешедшей под контроль Азербайджана территории Ходжалинского района. 8 июля подорвались на мине двое жителей Физулинского района, а 15 июля стало известно, что житель Гейгельского района погиб, подорвавшись на мине во время сельхозработ.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали военные аналитики.

Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Фарид Алиев 1990 года рождения получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине сегодня утром в селе Баш Гарвенд, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Агдамской районной прокуратуре.

По данным ведомства, по факту инцидента начато расследование, назначена судмедэкспертиза.

В генпрокуратуре Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что со времени прекращения боевых действий - с 10 ноября 2020 года - по 27 июля 2021 года включительно, в зоне карабахского конфликта в результате подрыва на минах погибли семь военнослужащих и 23 гражданских лица, ранения получили 91 военный и 35 гражданских лиц.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует странице "Карабах: худой мир или война?".