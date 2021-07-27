Прокуратура Азербайджана насчитала 30 погибших от взрыва мин после осенней войны

27 июля 2021, 15:11

Специалист по разминированию подорвался сегодня на мине в Азербайджане во время поисковых работ и получил ранения. В общей сложности после осенней войны 2020 года от подрыва на минах в зоне карабахского конфликта погибли 30 человек и 125 были ранены, сообщила прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта систематически получают ранения и гибнут в результате подрывов на минах местные жители. Так, 21 июля подорвались на противопехотной мине два сотрудника строительной компании, которая ведет работы на перешедшей под контроль Азербайджана территории Ходжалинского района. 8 июля подорвались на мине двое жителей Физулинского района, а 15 июля стало известно, что житель Гейгельского района погиб, подорвавшись на мине во время сельскохозяйственных работ.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали военные аналитики.

Командированный в село Мехдили Джебраильского района для участия в поисковых работах сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Бахруз Насиров сегодня подорвался на противопехотной мине и получил телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Джебраильской районной прокуратуре.

Со времени прекращения боевых действий, с 10 ноября 2020 года по 27 июля 2021 года включительно, в зоне карабахского конфликта в результате подрыва на минах погибли 7 военнослужащих и 23 гражданских лица, а 91 военный и 34 гражданских лица получили телесные повреждения. Такую статистику сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует странице "Карабах: худой мир или война?".