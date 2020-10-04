Минобороны Азербайджана заявило о ракетных обстрелах двух городов

04 октября 2020, 09:38

Со стороны Степанакерта ведется ракетный обстрел городов Тертер и Горадиз в Физулинском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 3 октября президент Азербайджана объявил о взятии села Мадагиз, а позднее о взятии сразу семи сел: Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей и Гуйджаг Джебраильского района, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Кроме того, в тот же день Минобороны Азербайджана рапортовало о четырех подбитых танках противника и трех взятых в качестве трофеев. Армения, в свою очередь, сообщила о сбитом вертолете, а также уничтожении десяти беспилотников, трех установок "Смерч" и трех самолетах армии Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана с 27 сентября по 3 октября заявила о гибели 19 мирных жителей и ранении еще 63. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 11 мирных жителей, ранены около 78. Согласно данным министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны. Азербайджан о своих потерях не отчитывается, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня утром с территории Ханкенди (согласно административно-территориальному делению Нагорного-Карабахска это Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") начался ракетный обстрел городов Тертер (на востоке Нагорного Карабаха) и Горадиз в Физулинском районе (расположен на азербайджано-иранской границе в Нагорном Карабахе), говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Азербайджанские военные предпринимают ответные меры, указало военное ведомство.

Как жители Тертера живут в условиях войны - фоторепортаж "Кавказского узла"

В течение последних двух дней позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты подвергаются интенсивному обстрелу с воинской части, дислоцированной в Баллыджа (армянское название Айнестан – примеч. «Кавказского узла») к северу от Ханкенди, утверждает оборонное ведомство.

Комментариев от Минобороны Нагорного Карабаха и Армении относительно обстрелов двух городов по состоянию на 9.30 мск сегодня не поступало.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"