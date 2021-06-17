Разминирование. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

17 июня 2021, 10:37

Житель Агдама подорвался на мине

Тело Джасарата Хатемханова, пропавшего без вести 7 июня, было обнаружено 16 июня на территории Агдамского района. Он погиб, подорвавшись на противопехотной мине, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, переданные Баку карты являются существенной, но лишь малой частью информации о минных полях.

Житель Агдамского района Джасарат Хатемханов 1978 года рождения пропал без вести 7 июня. Его тело было найдено 16 июня, говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

По данным ведомства, Хатемханов подорвался на противопехотной мине и погиб, когда проводил сельскохозяйственные работы. Прокуратура завела уголовное дело по ст. 120.2.4 УК Азербайджана (убийство человека с особой жестокостью и общеопасным методом).

По данным азербайджанской стороны, после окончания войны в Карабахе осенью 2020 года 144 человека военных и гражданских лиц Азербайджана пострадали в результате подрыва на минах, погибли 27 человек.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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