Обмен пленных на карты минных полей дал аргументы критикам Пашиняна

17 июня 2021, 03:54

Обмен 15 пленных на карты минных полей едва ли дает Николу Пашиняну политическое преимущество в преддверии выборов, так как этот шаг ослабил переговорные позиции Армении, отметили аналитики в Ереване. Карты минных полей в тех районах, которые находятся под контролем Баку, Армении уже не нужны, но от них зависит безопасность местных жителей, отметил азербайджанский эксперт Тельман Абилов.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, переданные Баку карты являются существенной, но лишь малой частью информации о минных полях.

Возвращение пленных в обмен на карты минных полей не дает Пашиняну политического преимущества, считает кандидат политических наук, старший преподаватель Российско-Армянского университета Норайр Дунамалян.

«Мне, честно говоря, не кажется, что обмен карт на пленных может стать политическим дивидендом для Пашиняна, поскольку внимание общества после войны было направлено не столько на возвращение пленных, сколько на сведение счетов различных политических сил. Поэтому вопрос пленных является болезненным, однако расстановка приоритетов в армянском обществе остается непоследовательной», - сказал он 16 июня корреспонденту «Кавказского узла».

Кандидат в премьер-министры Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян 15 июня заявил в интервью российским СМИ, что по поводу возвращения пленных накануне выборов возникает вопрос, является ли это случайностью или совпадением. "Мне трудно давать оценку, но все-таки самое главное, что какое-то количество пленных вернулось. Однако проблема остается чрезвычайно острой. Мы до сих пор не знаем, сколько у нас пленных и пропавших без вести, и до сих пор не знаем точную цифру по погибшим. Власть специально держит это в секрете или просто не владеет цифрами. Это совершенно непонятно и необъяснимо", - приводит его слова news.am.

По его словам, передача карт минных полей еще больше ослабила позиции армянской стороны. «Конечно, можно говорить о бесценности человеческой жизни и других либеральных ценностях, но нельзя сказать, что армянская власть и оппозиция являются приверженцами этой концепции на данный момент. С другой стороны, мы здесь можем видеть вовлечение США в процесс урегулирования, что также созвучно заявлению Пашиняна во время инцидента на армяно-азербайджанской границе о привлечении МГ ОБСЕ к защите армянской границы. Специалисты отмечают, что передавать карту минных полей в Агдаме за 15 пленных было слишком опрометчиво со стороны властей, но надо понимать, что реальные мотивы сторон скрыты от простого обывателя и экспертов. Можно только уверено сказать, что стратегически данный шаг продолжает ослаблять позиции армянской стороны как на земле, так и за столом переговоров», - отметил он.

В конце мая Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне одновременно отвести войска от границы. Он подчеркнул, что если проблема лишь в уточнении границ, как об этом говорят в Баку, то они не должны отвергнуть его план, а также добавил, что это можно считать официальным предложением странам Минской группы ОБСЕ, в том числе России, а также Азербайджану.

Политический обозреватель Аршалуйс Мгдесян считает, что возвращение военнопленных в интересах Пашиняна с учетом предвыборной ситуации.

«Судя по официальным заявлениям, этот вопрос обрабатывался в течение двух-трех месяцев. Здесь, конечно, есть предвыборный заряд, он может повлиять на предвыборную ситуацию. Для Пашиняна было бы выгоднее вернуть всех военнопленных сейчас. Но интересы Пашиняна - одно, а интересы Баку – другое», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он не считает, что возвращение пленных – это вопрос только политического пиара. «Вопрос пленных – очень чувствительный для Армении. И все взгляды направлены на власть. Для власти было бы выгодно решить этот вопрос здесь и сейчас. Но вопрос пленных – шире, чем выборы в Армении. С проблемой пленных столкнется любое правительство. Азербайджан, используя пленных, будет выторговывать как можно больше выгоды. Это касается коридора по территории Армении, карт минных полей, разблокировки коммуникаций, демаркации границ и статуса Карабаха», - уверен аналитик.

Политобозреватель Наира Айрумян считает, что передача пленных в обмен на карты минных полей связана, в том числе, с позицией стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Вопрос военнопленных – дымовая завеса, которой прикрываются самые разные задачи в Армении, Азербайджане, США и в других странах. В последних заявлениях американцев и сопредседателей Минской группы ОБСЕ очень четко приводится некий баланс: они призывают азербайджанскую сторону вернуть пленных. А армянскую сторону – передать карты минных полей. Это такой паритет, которого придерживаются посредники. Если это помогает делу - возвращению пленных, - то почему бы нет», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Передача пленных в этой ситуации не зависела от Пашиняна, уверена она. «Этот процесс связан не с предвыборной кампанией в Армении, не с Пашиняном, а с тем, что происходит в Брюсселе. Я о встречах Эрдоган-Байден, Путин-Байден. Кстати, карабахский вопрос есть в повестке встречи президентов США и РФ. В этом смысле американцам было важно найти отправную точку для переговоров и в качестве баланса для Алиева придумали передачу карт минных полей», - отметила она.

Пашинян хочет получить политические дивиденды

Пашинян пошёл на этот шаг, чтобы получить политические дивиденды перед выборами, уверен политических обозреватель Айк Халатян.

«Его в Армении резко критикуют за то, что он так и не смог добиться возвращения пленных согласно трёхстороннему соглашению от 9 ноября, при этом неукоснительно выполнив сам все пункты этого заявления/соглашения. И, более того, объявив возврат военнопленных приоритетом для армянской стороны, он подписал новое соглашение с Азербайджаном 11 января в Москве, где не было ни слова об армянских пленных — в нем было лишь про разблокировку коммуникаций, на чем настаивает Баку. В данном случае Пашинян согласился всего лишь за 15 пленных отдать карты с почти 100 тысяч мин в Агдамском районе — главный на данный момент козырь армянской стороны в переговорах с Баку. Ведь, как признался сам Пашинян, некоторые карты с минами в других районах были переданы Азербайджану ещё ранее, а в самом Агдамском районе находилась основная часть минных полей, карты которых требовал Баку. Какое значение это имело для Баку, можно судить по опубликованной беседе Ильхама Алиева с Эрдоганом, когда азербайджанский президент признался, что на полное разминирование Агдамского района могло понадобиться 10 лет. Однако Пашинян умудрился за эти карты получить не всех армянских пленных, а всего лишь 15 человек», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, не ясно, что Пашинян в следующий раз уступит Азербайджану для возвращения пленных, с учётом того, что таких «козырей», как карта крупных минных полей, в переговорах с Баку у него уже не будет. «А ведь согласно армянским СМИ и правозащитникам, в азербайджанском плену продолжают оставаться более 200 человек. Фактически Пашинян руководствуется принципом «после нас хоть потоп», и в попытке набрать дополнительных очков в предвыборной гонке даже не думает, как он потом будет возвращать остальных пленных или, тем более, как это будут делать новые власти в случае его ожидаемого поражения на выборах. Не надо забывать и внешнеполитический фон случившегося — получив 15 пленных с помощью передачи так необходимых азербайджанцам карт минных полей, он начал благодарить за это США и Грузию. Словно американцам и грузинам удалось добиться огромного успеха, а не просто помочь Баку в реализации сверхвыгодной для азербайджанской стороны сделки. И внушая армянскому обществу, что якобы США смогли добиться того, чего не смогли русские. Притом что в армянских СМИ появились публикации, что якобы Пашинян уверял Москву, что карты минных полей не существует», - отметил он.

По мнению автора блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле", Армения, передав карты минных полей Азербайджану, "потеряла серьезнейшую переговорную позицию". "По 8 пункту заявления от 9 ноября Азербайджан и так обязан был вернуть всех военнопленных, а у Армении никаких обязательств по картам минных полей не было. Это означает, что Армения допустила одностороннюю уступку в стратегическом вопросе", - написал он в публикации "Последствия передачи карт минирования Азербайджану".

Передача карт минных полей может быть расценена только как проявление доброй воли с армянской стороны, считает эксперт аналитико-исследовательского центра "Орбели" Тарон Ованнисян.

«Если это карты тех территорий, которые были [заняты] Азербайджаном после Второй карабахской войны [осеннего обострения карабахского конфликта] и не расположены на новой линии соприкосновения между Азербайджаном и территориями, остающимися под контролем Арцаха (Нагорного Карабаха), или вдоль бывшей границы Советской Армении и Азербайджана - то особых рисков для безопасности Армении в этом контексте нет. Однако в этом вопросе необходимо учитывать тот факт, что Азербайджан взял на себя обязательство в соответствии с пунктом 8 Совместного заявления от 9-10 ноября 2020 года вернуть всех военнопленных. Россия, как гарант этого соглашения, а также другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны обеспечить выполнение азербайджанской стороной всех своих обязательств, как это было в случае с Арменией. Передача всех незаконно удерживаемых в Азербайджане военнопленных в Армению не должна быть обусловлена ничем иным. Передача карт минных полей может быть оценена только как проявление доброй воли с армянской стороны, поскольку ни Армения, ни Арцах (Нагорный Карабах) не имеют такого обязательства ни по каким соглашениям», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Карты минных полей имеют большое практическое значение для Азербайджана, считает Ованнисян. «Карты минных полей должны значительно сократить время и затраты на поиск мин и ускорить процесс разминирования. По этой причине можно утверждать, что они имеют большое значение для Азербайджана. Однако следует еще раз отметить, что Армения не обязана передавать карты своих минных полей, и такой подход может рассматриваться только в контексте доброй воли. В этом контексте Азербайджан должен выполнить все свои обязательства, включая возвращение всех военнопленных, прекращение провокационных и враждебных действий, таких как захват армянских территорий, кража имущества армянских жителей (скота и прочего) и так далее. Напомню, что с 11 мая 2021 года азербайджанские войска, несмотря на договоренность о намерениях начать процесс мирной демаркации границ, нарушили государственную границу Армении на участке более 100 км, захватив примерно 60-70 квадратных километров суверенной территории Армении и угрожая безопасности жителей приграничных сел Армении», - подчеркнул эксперт.

Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Власти Армении не раз указывали, что азербайджанские военные проводят на границе работы по ее обустройству, 10 июня попытка азербайджанской стороны провести инженерные работы привела к перестрелке. Работы на границе с Арменией проводятся для создания пограничной инфраструктуры и не преследуют цели приготовления к наступательным военным действиям, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики и военные эксперты в Баку.

Эксперт перечислил заминированные территории

Армянской стороной было проведено минирование на протяжении всей бывшей линии соприкосновения войск, сказал корреспонденту "Кавказского узла", бывший глава НПО “Военные юристы” Тельман Абилов.

По его словам, наибольшее число мин было установлено на равнинной местности. "Минами напичканы буквально вся территория, находившаяся под контролем армянской стороны, в Агдамском, Физулинском районах и на юге Джебраильского районов. Это равнинная местность, и армянская сторона, опасаясь прорыва танковых колонн, заминировала всю территории в этой зоне", - сказал Абилов.

Кроме того, по его данным, заминирована обширная территория на востоке Ходжавендского (Мартунинского района), сопредельного с Физулинским и Агджабединским районами, территория Тертерского района в той ее части, которая сопредельна с бывшим Агдеринским районом (Мардакертским районом), а также территории Кельбаджарского района сопредельные с Гейгельским и Дашкесанским районами.

«Кроме того, в Кельбаджаре были заминированы дороги и другие территории при выводе армянский войск после достижения режима прекращения огня 10 ноября 2021 года. Армянская сторона тогда попросила еще 10 дней для эвакуация и наверняка использовала это время для нанесения максимального ущерба в виде поджога домов, лесов, разрушения ЛЭП. Об этом были кадры в интернете. Тогда же, очевидно, было проведено и минирование. Об этом свидетельствует недавняя трагедия с гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджаре», - сказал Абилов.

4 июня оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник государственного информагентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) подорвались на мине в Кельбаджарском районе.

По его словам, в меньшей степени могли быть заминированы территории в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском и Шушинском районах, поскольку они в то время находились в глубоком тылу армянских войск.

«Армянская армия спешно покидала эти территории. Однако не исключается, что какие-то объекты инфраструктуры они все же успели заминировать», - отметил Абилов.

По словам Абилова, Армения должна предоставить карты минных полей тех территорий, которые уже под контролем Азербайджана, и не могут иметь для нее значения с точки зрения военной безопасности. «Эти мины представляют угрозы для жизни и здоровья гражданского населения, которое вернется в родные места. Армения выдала карты только Агдамского района. И Пашинян говорил, что это только «малая часть» карт. Превращать вопрос карт минных полей в политический торг - безнравственно. Затягивание с выдачей карт может привести все новым и новым человеческим жертвам», - сказал Абилов.

Он считает, что Азербайджан будет добиваться выдачи карт всех минных полей.

Без карт минных полей Нагорного Карабаха процесс разминирования региона может растянуться на 10 лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 15 июня в ходе совместной поездки на перешедшие под контроль Баку территории, пишет Trend.

"Если мы получим карты всех заминированных территорий, то это даст нам большое преимущество, так как иначе эта работа продлится, возможно, десять лет. Потому что все заминировали", - заявил Алиев.

По словам президента Азербайджана, из 97 тысяч мин, карты расположения которых были переданы Арменией, 54 тысячи - противотанковые, остальные - противопехотные. При этом азербайджанский лидер добавил, что США поручились за достоверность карт, переданных Арменией.

По официальным данным азербайджанской стороны, после окончания войны в Карабахе осенью 2020 года 144 человека военных и гражданских лиц Азербайджана пострадали в результате подрыва на минах, погибли 27 человек.