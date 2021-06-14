Пашинян заявил о передаче Баку только "малой части" карт минных полей

14 июня 2021, 02:53

Те карты минных полей, которые Ереван передал Баку в обмен на 15 военных, являются существенной, но лишь малой частью информации о минных полях, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 13 июня заявил, что Азербайджану передана лишь малая часть карт минных полей, пишет "Спутник-Армения".

"Мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть. Не могу сказать, что не существенная, однако малая", - цитирует его издание.

При этом Пашинян обвинил "некоторые оппозиционные круги" в том, "что карты минных полей передали Азербайджану, чтобы можно было обеспечить возвращение всех наших пленных". "Хочу отметить, что в декабре (2020 года) мы обменялись такими картами, и это те карты минных полей, которые не разделают наши позиции, это те карты, которые находятся в тылу Азербайджана", - приводит слова и.о. премьера ТАСС.

29 апреля Евросоюз призвал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных, которая была запрошена Страсбургским судом, и ускорить их возвращение на родину. 4 мая Баку передал Армении трех военнослужащих. Но уже 27 мая еще шесть военных попали в плен в Гегаркуникской области во время проведения инженерных работ, информировало Минобороны Армении. Азербайджан объявил пленных армянскими разведчиками.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".