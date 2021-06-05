Похоронены подорвавшиеся на мине азербайджанские журналисты

05 июня 2021, 18:00

В Апшеронском районе и на Аллее шехидов в Сумгаите прошли похороны журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагмова, погибших в зоне карабахского конфликта. Обнародовано видео подрыва на мине автомобиля, в котором ехали журналисты.

"Кавказский узел" сообщал, что 4 июня двое азербайджанских журналистов, 4 июня оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник государственного информагентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) подорвались на мине в Кельбаджарском районе.

Власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека жалобу из-за отказа Армении предоставить карты минных полей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Однако ЕСПЧ отклонил требование применить по этой жалобе обеспечительные меры. После подрыва на мине автобуса с журналистами власти Азербайджана потребовали от международных организаций повлиять на Армению. С момента окончания военных действий в ноябре 2020 года погибли 20 и пострадали 29 мирных жителей, сообщил 4 июня генпрокурор Азербайджана.

Сегодня в поселке Мушвигабад Апшеронского района Азербайджана прошли похороны журналиста Магеррама Ибрагимова, погибшего в результате подрыва на мине на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района. На церемонию прощания с погибшим пришли коллеги, глава районной администрации и близкие, передал "Азертадж".

На видео, которым сопровождается публикация, многолюдная траурная процессия заполнила улицу поселка. Некоторые шли с национальными флагами в руках. Гроб с телом Ибрагимова несли полицейские, он также был накрыт флагом Азербайджана.

Район с центром в Кельбаджаре (армянское название - Карвачар) до ноября 2020 года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики и был передан Азербайджану согласно договоренностям между властями Армении, Азербайджана и России. Местные жители покинули этот район, сжигая свои дома. Какие еще территории достались Азербайджану после осенней войны 2020 года, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сираджа Абышова похоронили сегодня на Аллее Шехидов в Сумгаите, передало азербайджанское информагентство АПА.

Сегодня АПА на своем YouTube-канале опубликовало видео инцидента. Съемка велась из машины. Автомобиль едет по проселочной дороге, затем происходит взрыв, в кадре виден лишь дым и разлетающиеся осколки.

В связи с гибелью журналистов власти Азербайджана заявили о стремлении Армении затруднить возвращение беженцев на территории, отошедшие под контроль Баку по итогам боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. МИД Азербайджана напомнил о пленении 27 мая шести армянских военных, которые занимались минированием пограничной территории. Азербайджанские правозащитники указали, что место, где произошел подрыв мины, не было театром военных действий в ходе последнего обострения конфликта. Они предположили, что армянские военные заминировали его, когда покидали Кельбаджар.

Представители Международного Комитета Красного Креста посетили армянских военнослужащих, взятых в плен 27 мая, сообщила сегодня специалист по связям с общественностью бюро Красного Креста в Армении Зара Аматуни. "Представители Красного Креста уже побывали у военнослужащих, ознакомились с условиями их содержания и состоянием здоровья, а также помогли им связаться с членами их семей", — процитировал слова Аматуни "Sputnik Армения".

По данным Минобороны Армении, солдаты выполняли инженерные работы на территории воинской части. Азербайджан объявил задержанных разведчиками, добавив, что они пытались перейти границу, чтобы заминировать дорогу. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить защиту прав плененных военных.

Подробнее о пограничном конфликте между Арменией и Азербайджаном, который разгорелся в середине мая, говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном — на странице "Черное озеро: передел границ".