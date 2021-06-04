Гибель журналистов в Кельбаджарском районе актуализировала вопрос о картах минных полей

04 июня 2021, 22:59

После подрыва на мине автобуса с журналистами власти Азербайджана потребовали от международных организаций повлиять на Армению, которая до сих пор не предоставила карты минных полей. С момента окончания военных действий погибли 20 и пострадали 29 мирных жителей, сообщил генпрокурор Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", двое азербайджанских журналистов 4 июня погибли во время работы в Кельбаджарском районе. Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) подорвались на мине.

Власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека жалобу из-за отказа Армении предоставить карты минных полей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Однако ЕСПЧ отклонил требование применить по этой жалобе обеспечительные меры, сообщило 4 июня представительство Армении в Европейском суде.

Территории Азербайджана были заминированы в нарушение международного гуманитарного права, заявил 4 июня генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев. Военная прокуратура расследует дело о гибели двух журналистов и одного госчиновника в результате подрыва на противотанковой мине автобуса, в котором ехали сотрудники телеканалов и информационных агентств, сообщил он.

Отказ Армении предоставить карты и схемы минных полей нарушает статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на жизнь, праве на уважение частной и семейной жизни, защите собственности и свободе передвижения, говорится в обращении Кямрана Алиева, направленном Верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару Совета Европы по правам человека, а также организациям Amnesty International и Human Rights Watch.

С момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года уже погибли 20 мирных жителей, еще 29 человек получили ранения, заявил генпрокурор, призвав международные организации и мировую общественность повлиять на руководство Армении.

МИД и правозащитники сочли преднамеренным минирование Кельбаджарского района

Ответственность за гибель двух журналистов и одного чиновника МИД Азербайджана возложил на власти Армении. "Произошедшее в Кельбаджаре еще раз свидетельствует о том, что эти территории были целенаправленно заминированы Арменией. Цель состоит в том, чтобы нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные барьеры для гражданского населения, которое вернется в свои дома", - сказано в заявлении МИД Азербайджана.

"Была задержана группа военнослужащих Армении, которая на территории Азербайджана пыталась совершить диверсию, заминировав дороги", - отметило внешнеполитическое ведомство Азербайджана. МИД добавил, что это создает угрозу жизни и безопасности военнослужащих и мирных граждан. "Ответственность за то, что мирные граждане Азербайджана гибнут, подорвавшись на минах, ложится на Армению", - говорится в заявлении.

Шесть армянских военнослужащих 27 мая попали в плен в приграничной Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, солдаты выполняли инженерные работы на территории воинской части. Азербайджан объявил задержанных разведчиками, добавив, что они пытались перейти границу, чтобы заминировать дорогу. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обеспечить защиту прав плененных военных. ЕСПЧ дал властям Азербайджана срок до 4 июня, потребовав сообщить о судьбе шести пленных. Как произошел конфликт на границе, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

МИД Азербайджана призвал международную общественность потребовать от Еревана выполнения своих обязательств в рамках международного права. "Азербайджан примет все необходимые меры для обеспечения мира и безопасности", - сказано в заявлении.

Территория была заминирована преднамеренно для причинения ущерба гражданскому населению, отметила азербайджанская правозащитная организация "Линия защиты". "Село Сусузлуг, близ которого произошел инцидент, расположено в 10-12 километрах от границы Армении, поэтому минирование этой территории никак не может быть связано с военными операциями. С другой стороны, это не первый случай, когда на минах подрываются гражданские лица вдали от границы и мест, где шли активные боевые действия. Армянская сторона проигнорировала неоднократные призывы предоставить карту заминированных территорий", - сказано в заявлении.

Правозащитники предположили, что мины были закопаны после войны, что является открытым террористическим актом и преступлением против человечности.

"Место, где произошел подрыв мины, не было театром военных действий осенью 2020 года. Скорее всего, армянские военные заминировали его, когда покидали Кельбаджар. Тогда армянская сторона на освобождение Кельбаджара попросила еще 10 дней, так как они не успевали вывезти гражданское население. Хотя в 1993 году азербайджанцам дали всего день на уход с родных земель. В Интернете было много кадров поджогов домов, лесов, разрушения столбов ЛЭП в районе. Очевидно, проводилось и минирование", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор "Линии защиты" Руфат Сафаров.

Власти Нагорного Карабаха 14 ноября 2020 года сообщили о пересмотре сроков передачи города Карвачара (азербайджанское название Кельбаджар - прим. "Кавказского узла") азербайджанской стороне. Перед отъездом переселенцы поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. 24 ноября 2020 года также стало известно, что жители района покинули населенные пункты. При этом жители Нагорного Карабаха высказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара (Кельбаджара) Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

Мины угрожают мирным жителям

Районы, в которых проходили боевые действия в ходе осенней войны, необходимо срочно очистить от мин, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. "Разрыв мины в Кельбаджаре, в результате которого погибли три человека, в том числе двое представителей СМИ, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о настоятельной необходимости разминировать затронутые конфликтом районы Нагорного Карабаха посредством международного сотрудничества", - написала Миятович в своем микроблоге в Twitter.

Беспокойство вызывает то, что мины направлены против гражданского населения, указал директор департамента по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Григорий Гогия. "Мины создают постоянную угрозу населению и препятствуют постконфликтному восстановлению региона", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, случаи подрыва на минах в зоне карабахского конфликта происходят систематически. Так, 3 апреля при подрыве на мине во время поисков без вести пропавших солдат в районе поселка Суговушан получил ранения азербайджанский военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов. Позже он скончался в больнице.

Между Арменией и Азербайджаном с середины мая обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана заявили, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 28 мая житель села Кут Гегаркуникской области рассказал, что люди опасаются, что им придется покинуть свои дома, так как сельские пастбища перешли под контроль азербайджанских военных.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном — на странице "Черное озеро: передел границ".