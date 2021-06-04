ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении

04 июня 2021, 16:59

Власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека жалобу из-за отказа Армении предоставить карты минных полей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Однако ЕСПЧ отклонил требование применить по этой жалобе обеспечительные меры, сообщило сегодня представительство Армении в Европейском суде.

Как писал "Кавказский узел", сегодня двое азербайджанских журналистов погибли во время работы в Кельбаджарском районе. Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник Азертадж Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), подорвались на мине, сообщило сегодня агентство АПА.

Случаи подрыва на минах в зоне карабахского конфликта происходят систематически. Так, 3 апреля при подрыве на мине во время поисков без вести пропавших солдат в районе поселка Суговушан получил ранения азербайджанский военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов. Позже он скончался в больнице.

Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщило сегодня ИА "Азертадж". Эта жалоба должна усилить давление на Армению в целях соблюдения ею своих международных обязательств, отметило агентство.

Однако Европейский суд по правам человека отклонил требование Азербайджана в связи с заминированными территориями, говорится в сегодняшнем сообщении на официальной странице в Facebook представительства Армении в ЕСПЧ.

ЕСПЧ сообщил правительству Армении, что Азербайджан 1-2 июня представил новую межгосударственную жалобу и требование о применении промежуточных мер вместе с требованием к Армении предоставить карты предполагаемых заминированных территорий. Европейский суд приложил эту жалобу к уже имеющейся жалобе от Азербайджана, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Европейский суд напомнил правительству Азербайджана, что еще 5 марта отклонил требование применить обеспечительные меры, так как оно находится за рамками промежуточных средств суда. Это решение остается в силе, сообщило сегодня АМИ "Новости Армения".

Напомним, что Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить защиту прав плененных военных. ЕСПЧ дал властям Азербайджана срок до 4 июня, потребовав сообщить о судьбе шести пленных. Армения и Азербайджан при посредничестве России сегодня возобновили переговоры о возвращении шести армянских солдат, задержанных на границе.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном — на странице "Черное озеро: передел границ".