В результате поисковых работ найдены тела двоих армянских военнослужащих. Фото пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах http://www.rs-nkr.am/content.php?contid=3375&fbclid=IwAR02yxIsDBcLmHCfrTCGUlvdREzsrTfRVMouH2Urpkdj25v2GBNT9kI6gYg

08 сентября 2021, 07:05

Останки двух солдат найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили около Варанды останки двух армянских солдат. Общее число найденных после обострения конфликта осенью 2020 года тел достигло 1659, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября карабахские спасатели обнаружили в Гадрутском районе (включает территории Джебраильского и Физулинского районов, – Прим. "Кавказского узла") останки армянского военного. Общее число найденных в местах боев останков и тел достигло 1657.

В результате поисковых работ, проведенных 7 сентября близ Варанды (азербайджанское название – Физули, – Прим. "Кавказского узла") найдены останки двух армянских военных, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Для установления их личностей назначена судебно-медицинская экспертиза. Общее число найденных в зоне конфликта тел и останков армянских военных достигло 1659, сказано в публикации, размещенной вечером 7 сентября на странице ведомства в Facebook.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Миротворцы отчитались о разминировании сельхозугодий в Нагорном Карабахе", "IT-конференция вызвала интерес у жителей Нагорного Карабаха", "Власти Нагорного Карабаха озвучили сроки расселения беженцев".

Автор: "Кавказский узел"

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