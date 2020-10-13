Трое жителей Гянджи остаются в больнице после ракетного обстрела

13 октября 2020, 20:59

Большинство раненых при ракетном обстреле в Гяндже выписаны из больницы. Власти обещали оплатить временное жилье для пострадавших и обеспечить их мебелью, рассказали горожане.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако и после этого стороны продолжили сообщать о боях и обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. 12 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели десяти жителей Гянджи и ранении 35. Власти заявили, что обеспечили жильем горожан, дома которых разрушены. Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что не обстреливала ни Гянджу, ни другие населенные пункты Азербайджана.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 25 мирных жителей, еще около 100 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

По данным на 16.00 по местному времени (15.00 мск) сегодня в городской больнице №1, куда были доставлены все пострадавшие, оставались только трое из них, они находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник городского отдела здравоохранения Гянджи. Он сказал, что детей среди пациентов больницы нет.

По словам сотрудника ведомства, всего среди пострадавших было шесть детей были в возрасте от 3 до 16 лет.

Жителям Гянджи предложили подыскать себе жилье

Житель Гянджи Эльнур Гейдаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его семья пострадала в результате ракетного удара. "Мы живем в одноэтажном доме рядом со зданием, в которое попала ракета. Ночью мы спали, и вдруг раздался взрыв. От удара на нас провалилась крыша. Нас обсыпало пылью, штукатуркой. Стекла окон разлетелись и порезали меня и моего пятилетнего сына. Его лицо было в крови. Дочка тоже пострадала. Мы с супругой, взяв детей, с трудом выбрались из-под обломков", - сказал он.

Гейдаров рассказал, что ему и сыну в больнице оказались первую медпомощь и выписали. Он сказал, что с семьей временно расположился в доме своей бабушки.

"Кому негде было жить - в тот же день в городской администрации предложили до аренды жилья за счет государства оставаться в общежитии. Кто-то из соседей подыскал съемную квартиру и уже получил деньги", - сообщил Гейдаров.

Он сказал, что ему с семьей предложили найти себе жилье и сообщить в администрацию, чтобы власти оплатили его. "Мы, честно говоря, не торопимся. Нам есть где жить. Я хочу подыскать жилье с мебелью, потому что у нас из мебели практически ничего не уцелело. Правда, в городской администрации обещали помочь и с мебелью. Мы вчера пошли забрали из дома одежду, постельные принадлежности, кое-что из уцелевшей посуды", - отметил Гейдаров.

32-летний житель Гянджи Руфат Аллахвердиев жил на первом этаже второго блока здания, в которое попала ракета. "Удар пришелся по третьему блоку, и девять погибших были оттуда. Еще один человек жил по соседству и скончался в больнице", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Аллахвердиева, взрыв произошел ночью, когда вся семья спала. "Меня подняло с кровати и ударило о дверь. В доме упали шкафы, холодильник, с потолка на нас посыпалось все, за исключением самого перекрытия. Стекла так разлетелись, что поранили всех, кто был дома – меня, брата, отца, мать. Когда мы выбрались на улицу, там уже было много людей. Женщины, дети от пережитого ужаса плакали. Почти все жильцы нашего дома были ранены. Некоторые остались под завалами. Их уже днем извлекли спасатели", - рассказал Аллахвердиев.

Он сообщил, что их семья сейчас живет у родственников. "Государство обещало нам оплатить аренду жилья. Но пока мы отходим от шока. На днях поищем квартиру и вселимся. Нас также обещали обеспечить мебелью, дать материальную помощь", - сказал Аллахвердиев.

Депутат парламента Азербайджана от Гянджи Муса Гулиев заверил корреспондента "Кавказского узла", что все пострадавшие будут обеспечены сначала временным, а потом постоянным жильем.

Он рассказал, что в одной семье погибли отец, мать и взрослый сын, в другой - молодые родители, и двое малолетних детей остались без отца и матери.

По словам Гулиева, коллеги-депутаты хотели усыновить этих детей, но их бабушка сказала, что сама будет воспитывать внуков. "Государство и, думаю, представители общественности будут помогать ей в этом, им будет уделяться особое внимание", - сказал депутат.

Сотрудник городской администрации сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что многие жители города сами изъявили желание подыскать квартиры для аренды. "В зависимости от количества членов семьи, будет профинансирована аренда одно-, двух-, трехкомнатных квартир", - отметил он. Все потерявшие кров будут обеспечены жильем во вновь построенных зданиях, заявили в мэрии.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"