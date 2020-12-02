Нагорный Карабах назвал имена еще 34 погибших солдат

02 декабря 2020, 16:00

Министерство обороны Нагорного Карабаха дополнило именной список погибших во время обострения конфликта солдат 34 именами, и теперь численность списка выросла до 1746.

"Кавказский узел" сообщал, что к 27 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало в общей сложности имена 1712 погибших солдат.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня опубликовало на своем сайте список имен 34 погибших солдат. 16 из них солдаты 1998-2002 годов рождения, 14 - резервисты 1978-1998 годов рождения. Еще четверо - добровольцы от 22 до 60 лет. Воинские звания в публикации не указаны.

Ранее, 19 ноября, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о 2425 бойцов Армии обороны, погибших в ходе осенних боев, после этого общие цифры потерь не обновлялись. Солдаты продолжают гибнуть и после прекращения полномасштабных боев. Так, 1 декабря при разминировании погибли двое карабахских военных.

В ходе поисков на месте боев найдены тела 655 армянских солдат, они переданы родственникам, отчиталась сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 военнослужащих, пропавших без вести. Данные родных и распространенные в интернете видео свидетельствуют о 60 солдатах, находящихся в азербайджанском плену, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".