02 декабря 2020, 16:00

Нагорный Карабах назвал имена еще 34 погибших солдат

Министерство обороны Нагорного Карабаха дополнило именной список погибших во время обострения конфликта солдат 34 именами, и теперь численность списка выросла до 1746.

"Кавказский узел" сообщал, что к 27 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало в общей сложности имена 1712 погибших солдат.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня опубликовало на своем сайте список имен 34 погибших солдат. 16 из них солдаты 1998-2002 годов рождения, 14 - резервисты 1978-1998 годов рождения. Еще четверо - добровольцы от 22 до 60 лет. Воинские звания в публикации не указаны.

Ранее, 19 ноября, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о 2425 бойцов Армии обороны, погибших в ходе осенних боев, после этого общие цифры потерь не обновлялись. Солдаты продолжают гибнуть и после прекращения полномасштабных боев. Так, 1 декабря при разминировании погибли двое карабахских военных.

В ходе поисков на месте боев найдены тела 655 армянских солдат, они переданы родственникам, отчиталась сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 военнослужащих, пропавших без вести. Данные родных и распространенные в интернете видео свидетельствуют о 60 солдатах, находящихся в азербайджанском плену, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. 

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Назначен новый секретарь Совбеза Нагорного Карабаха", "Жители Нагорного Карабаха пожаловались на отсутствие социальной помощи", "Часть жителей Бердзора и двух сел решили остаться там вопреки неопределенности".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 декабря 2020, 17:29

02 декабря 2020, 16:51

02 декабря 2020, 15:44

02 декабря 2020, 15:26

02 декабря 2020, 14:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи