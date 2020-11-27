Нагорный Карабах расширил список погибших солдат до 1712

27 ноября 2020, 13:26

Минобороны Нагорного Карабаха дополнило 34 именами список солдат Армии обороны, погибших во время обострения конфликта.

"Кавказский узел" писал, что к 21 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало в общей сложности имена 1678 погибших солдат.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня опубликовало на своем сайте список из 34 погибших солдат. Большинство - 20 из них, - 2000-2002 годов рождения. Самый ранний год рождения - 1960

Ранее, 19 ноября, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 16 ноября, что в ходе осенних боев пропали без вести сотни армянских солдат.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".