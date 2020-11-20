Жители Мартакертского и Аскеранского районов оставили села Азербайджану

20 ноября 2020, 22:24

Сельчане из Мартакертского и Аскеранского районов Нагорного Карабаха полностью покинули территории, которые с сегодняшнего дня переданы под контроль Азербайджана. Беженцы успели забрать только самые необходимые вещи и пока не получили никакого нового жилья.

Как писал "Кавказский узел", жителям сел Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен и Нор Джраберд в Мартакертском районе Нагорного Карабаха дали всего день на сборы перед запланированной на 20 ноября передачей этих сел Азербайджану. Большинству местных жителей в 1992 году уже пришлось покинуть родные села, перешедшие под контроль Азербайджана, вспомнили сельчане.

Передача сел происходит в соответствии с договоренностями, подписанными 10 ноября лидерами Армении, России и Азербайджана. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно ему, часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В селах Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен и Нор Джраберд Мартакертского района не осталось ни одного жителя - все люди покинули свои дома перед предусмотренной трехсторонним соглашением передачей этих территорий азербайджанской стороне, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Информационного центра Нагорного Карабаха Самвел Балаян.

Вопросами расселения жителей этих сел и оказания им помощи будут заниматься районные администрации, добавил Балаян.

Последним из села Нор Марага Мартакертского района Нагорного Карабаха уехал Самсон Арутюнян, который жил в этом населенном пункте с 1998 года. По словам Арутюняна, его родители родом из Ленинавана Мартакертского района Нагорного Карабаха. Этот населенный пункт расположен по соседству с селом Марага, и его также в 1990-х годах взяли под контроль азербайджанцы. «Это наш очередной исход», - констатировал мужчина.

10 апреля 1992 года в ходе конфликта в Мараге были убиты по меньшей мере 43 местных жителя. Кроме того, не менее 50 сельчан были взяты в заложники, 19 из них никогда в Марагу не вернулись, говорится в книге Тома де Ваала "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной", опубликованной в разделе "Книжная полка" на "Кавказском узле".

Семья Самсона Артюняна переселилась к знакомым в село Чанкатаг Мартакертского района - оно находится в 13-14 км от села Нор Марага. Это самый ближайший населенный пункт, и только туда они успели выехать, отметил беженец.

«Поставили нас перед фактом, дали нам сутки времени. Что успели - вывезли, в основном самое необходимое из вещей и скот. Да и то, успели вчера (19 ноября - прим."Кавказского узла") ближе к полуночи», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Самсон Арутюнян.

По словам Арутюняна, его семья сейчас может надеяться только на помощь властей. Семья готова остаться в Нагорном Карабахе, если власти предоставят жилье в любом месте на территории региона, хотя опасения у них остаются. «Сейчас после передачи наших сел Азербайджану, село Чанкатаг стал приграничным. Прямо под селом расположен пост, где стоят как российские миротворцы, так и азербайджанцы», - отметил Арутюнян.

Миротворцы не могут обеспечить жителям Нагорного Карабаха безопасность, полагает он. «Русские стоят на дороге, а что мешает азербайджанцам проникнуть в наши села через леса? Русские не знают местность, никаких разграничительных линий, колючего забора нет», - рассуждает Арутюнян.

Передача лесного массива, по словам Арутюняна, закрыла дорогу из Степанакерта в Мартакерт. «Сейчас, к примеру, если из Чанкатага я захочу поехать в Степанакерт, мне придется делать большой обход: доехать до Дрмбона, затем к полям села Ванк, и через Хаченский перекресток выйти к Аскеранскому району, а оттуда уже в Степанакерт. Это большой круг. Сам Хаченский перекресток тоже уже опасен, азербайджанцы приблизились и к этому месту», - говорит он.

Лусине Габриелян вместе с двумя детьми переехала из села Нор Марага в Джермук (Армения). По словам женщины, дальний родственник ее свекра разрешил им ненадолго остановиться в его квартире. «За несколько дней мы постараемся найти жилье в аренду», - сказала она "Кавказскому узлу".

С семьей Габриелян представители карабахских органов власти не связывались, и они сами тоже не успели к кому-либо обратиться. «Мы не успели вывезти все наши вещи, только самое необходимое. А территория эта уже закрыта, никто не сможет туда пройти, даже за вещами», - отметила Лусине.

Ее супруг вместе со свекром пока остаются в Нагорном Карабахе: пока они размещают в Чанкатаге увезенные из дома вещи, а после планируют выехать в Джермук, чтобы определиться с дальнейшими планами. «Если власти предоставят жилье, скорее всего, вернемся в Карабах. Но пока никаких предложений не было», - добавила она.

Свои дома покинули также жители двух сел Аскеранского района. Села Ухтасар и Арменакаван по той же договоренности с сегодняшнего дня переходят под контроль Азербайджана.

Азербайджанские войска в ходе боевых действий заняли около трети территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а еще свыше трети передается под контроль Баку по условиям мирного соглашения, рассчитал политолог Грант Микаелян. "Таким образом, армянами потеряно 72,3% территории Арцаха, контролируемой на 26 сентября 2020 года, а 27,7% территории остается под армяно-российским контролем", - делает Микаелян вывод в опубликованном в его блоге на "Кавказском узле" материале "Территориальные потери Арцаха в результате второй Карабахской войны (статистика и карты)".

Во время боевых действий Азербайджан получил контроль над селами Аветараноц, Акнахбюр, Мадаташен, Мошхмхат, Джрахацнер и Схнах, более 2200 жителей этих сел выехали в Армению. "Из Ухтасара около 350 человек (69 семей), из Арменакавана — порядка 150 человек. Существует проблема вывоза имущества из этих сел. До последнего момента не было понятно, перейдут ли эти населенные пункты под контроль Азербайджана, поэтому процесс вывоза идет всего два дня", - объяснил замглавы администрации Аскеранского района Армен Мангасарян.

Помещений для расселения всех беженцев не хватает: в Степанакерте нужно разместить жителей Шуши и Гадрута, поэтому беженцам из Мартакертского района и ряда сел Аскеранского района нужно найти жилье в пределах оставшейся под контролем карабахских властей части Аскеранского района

"По моему мнению, жители 6 захваченных сел, получившие статус беженца, пока не должны приезжать из Армении, пока не решится вопрос жилья. Мы призываем вернуться в свои дома, но сейчас призыв к тем, кто не потерял свой дом", - цитирует сегодня слова Мангасаряна Sputnik Армения.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"