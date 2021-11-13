13 ноября 2021, 20:40

Армения переложила на Азербайджан вину за перестрелку на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первыми огонь на границе Гегаркуникской области открыли азербайджанские военные, заявило Минобороны Армении после обвинений в обстрелах позиций у села Зайлик.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции у села Зайлик в Кельбаджарском районе с территории Варденисского района Гегаркуникской области.

Азербайджанские военные вели огонь по армянским позициям в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобороны Армении. Он уточнил, что стрельба велась около 12.40 (11.40 мск). "В результате ответных действий армянские силы подавили огонь противника" - отметил сотрудник ведомства, добавив, что с армянской стороны пострадавших нет.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между селами Верин Шоржа и Зайлик составляет 11 километров.

Территория Кельбаджарского района перешла под контроль Азербайджана по итогам 44-дневных боев осенью 2020 года. В целом непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил тогда о закреплении войск Азербайджана на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджан утверждает, что вышел на рубежи, где проходила граница с Арменией в советское время. Последний значительный инцидент на границе произошел 9 ноября. Минобороны Азербайджана утверждает, что был окружен армянский отряд из более, чем 60 солдат, Минобороны Армении это отрицает. Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном армяно-азербайджанском конфликте  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле автоколонны в Кельбаджарском районе", "Родные убитых в карабахской войне поделились воспоминаниями в годовщину начала боев", "Жители Еревана почтили память жертв войны в Нагорном Карабахе факельным шествием".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 ноября 2021, 01:54

15 ноября 2021, 00:56

14 ноября 2021, 23:57

  • Азербайджанский пост создал проблемы жителям шести армянских сел

    Азербайджанский таможенный пост установлен на дороге Капан-Чакатен. Жители шести сел Сюникской области должны либо пересекать границу, либо совершать объезд по 150-километровой дороге. У селян могут возникнуть проблемы с передвижением и приобретением продуктов, рассказал глава общины Чакатен. Действия азербайджанских военных привели к нарушению прав сельчан, заявил омбудсмен Армении.

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14 ноября 2021, 22:00

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