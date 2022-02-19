19 февраля 2022, 17:21

Азербайджан заявил об обстреле позиций военных в Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские позиции сегодня были обстреляны со стороны армянских военных, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 18 февраля азербайджанская сторона заявила, что армянские военные обстреляли позиции военных Азербайджана в Товузском районе. Однако оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию, сказав, что она не соответствуют действительности.

"Позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни – прим. "Кавказского узла") были обстреляны членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 19 февраля в 15:40 (14:40 мск)", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, перестрелка велась с перерывами из стрелкового оружия. "Ответными мерами подразделений азербайджанской армии огонь противника был подавлен", - сказали в азербайджанском оборонном ведомстве.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 февраля 2022, 17:59

19 февраля 2022, 17:06

  • Два снаряда разорвались на территории Ростовской области

    Источники в силовых структурах сообщили о взрыве двух снарядов в Тарасовском районе Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, по предварительным данным, пострадавших нет. Следком России отчитался о расследовании уголовного дела.

19 февраля 2022, 15:30

19 февраля 2022, 14:53

19 февраля 2022, 14:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи