Азербайджан заявил об обстреле позиций военных в Карабахе

19 февраля 2022, 17:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские позиции сегодня были обстреляны со стороны армянских военных, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 18 февраля азербайджанская сторона заявила, что армянские военные обстреляли позиции военных Азербайджана в Товузском районе. Однако оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию, сказав, что она не соответствуют действительности.

"Позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни – прим. "Кавказского узла") были обстреляны членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 19 февраля в 15:40 (14:40 мск)", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, перестрелка велась с перерывами из стрелкового оружия. "Ответными мерами подразделений азербайджанской армии огонь противника был подавлен", - сказали в азербайджанском оборонном ведомстве.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".