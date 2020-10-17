Нагорный Карабах сообщил о трех раненных при обстрелах Степанакерта

17 октября 2020, 11:14

Трое жителей Степанакерта доставлены в больницу с ранениями после ночного обстрела города, сообщили в Службе ЧС Нагорного Карабаха. Разрушены жилые дома и гостиницы.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха минувшей ночью сообщили об обстрелах Степанакерта, Шуши и Мартакерта. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян проинформировал, что при обстрелах жилых районов Степанакерта ранены два мирных жителя. По данным информационного штаба при Минобороны, ранены также три жителя в селе Шош Аскеранского района.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"В результате ночного обстрела трое мирных жителей [Степанакерта] получили ранения и были доставлены в больницу", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Службе чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, были обстреляны центральные, а также отдаленные от центра улицы Степанакерта. "Противник применил различное оружие и кассетные бомбы, нанеся значительный ущерб имуществу людей", - сказали в Службе ЧС.

При обстреле Степанакерта разрушены жилые дома, гостиница и магазины, которые находятся в центре города, пишет сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"