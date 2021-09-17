Солдат ранен при обстреле в Нагорном Карабахе

17 сентября 2021, 15:10

Рядовой Вруйр Шахраманян получил ранение при обстреле с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе двух стран. Об обстрелах с азербайджанских позиций заявляли и власти Нагорного Карабаха. Так, 7 сентября уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе сообщил, что дом жителя села Тагавард был поврежден при обстреле азербайджанскими военными.

В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Сегодня около 12.30 (11.30 мск) азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня" на западе Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны непризнанной республики.

"В результате огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны, рядовой Вруйр Варданович Шахраманян. В связи с инцидентом соответствующая информация была предоставлена командованию российского миротворческого контингента", - говорится в публикации на сайте ведомства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.07 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

Напомним, 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по условиям которой Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории, а в зоне карабахского конфликта размещен российский миротворческий контингент. Какие территории Азербайджан получил по итогам осенней войны, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".