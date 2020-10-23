23 октября 2020, 21:15

Начались обстрелы Степанакерта и Мартуни

В Степанакерте объявлена воздушная тревога, слышны взрывы. Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила и об обстреле Мартуни.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 октября и в ночь на 23 октября, по данным Нагорного Карабаха, подверглись обстрелу населенные пункты Мартакертского, Аскеранского и Мартунинского районов. Днем обстрел Мартакерта (азербайджанское название – Агдере) возобновился, по городу нанесены ракетные и авиационные удары, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха. По данным ведомства, днем обстреливался и поселок Карегах (азербайджанское название - Караках) Кашатагского района, а затем по автодороге Карега-Бердзор.

В 20.55 (19.55 мск) начался ракетный обстрел Степанакерта. За десять минут прозвучали более 10 взрывов. Звучит воздушная тревога, люди в убежищах, передал корреспондент "Кавказского узла" в 20.11 мск.

По данным СЧС, чуть раньше азербайджанская сторона вела обстрел города Мартуни.

Отметим, что ранее, 17 октября, СЧС Нагорного Карабаха сообщило о трех раненных при обстрелах жителях Степанакерта, разрушении жилых домов и гостиниц.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября и 17 октября стороны конфликта объявляли о перемирии, но эта договоренность не выполняется, и в зоне конфликта до сих пор продолжаются военные действия. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий конфликта – боевые действие идут по всей линии фронта, а противоборствующие стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел"  регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре. 

Примечание:

"Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Число погибших солдат Нагорного Карабаха достигло 927", "Минобороны Азербайджана сообщило о сбитых в зоне конфликта беспилотниках".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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