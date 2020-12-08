Обнародованы имена 2723 убитых азербайджанских военных

08 декабря 2020, 19:25

Минобороны Азербайджана опубликовало список из 2723 имен военнослужащих, погибших с 27 сентября по 9 ноября в зоне карабахского конфликта и уже похороненных.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 3 декабря озвучил число своих солдат, погибших с 27 сентября по 9 ноября. По данным оборонного ведомства страны, погибли 2783 азербайджанских военнослужащих.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории была передана под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

К 8 декабря были похоронены 2723 военнослужащих, погибших с 27 сентября по 9 ноября в боях в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана, разместив на своем сайте список с их именами. В этом списке приведена также информация о воинских званиях, дате рождения и фотографии погибших.

Минобороны отмечает, что продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации не установленных личностей. «Информация об этом периодически будет предоставляться общественности», - пообещало оборонное ведомство.

Напомним, 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о 2425 бойцах Армии обороны, погибших в ходе осенних боев. При этом, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"