08 декабря 2020, 19:25

Обнародованы имена 2723 убитых азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана опубликовало список из 2723 имен военнослужащих, погибших с 27 сентября по 9 ноября в зоне карабахского конфликта и уже похороненных.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 3 декабря озвучил число своих солдат, погибших с 27 сентября по 9 ноября. По данным оборонного ведомства страны, погибли 2783 азербайджанских военнослужащих.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории была передана под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

К 8 декабря были похоронены 2723 военнослужащих, погибших с 27 сентября по 9 ноября в боях в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана, разместив на своем сайте список с их именами. В этом списке приведена также информация о воинских званиях, дате рождения и фотографии погибших.

Минобороны отмечает, что продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации не установленных личностей. «Информация об этом периодически будет предоставляться общественности», - пообещало оборонное ведомство.

Напомним, 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о 2425 бойцах Армии обороны, погибших в ходе осенних боев. При этом, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Более 700 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Армения потребовала убрать турецких военных из зоны карабахского конфликта", "Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 декабря 2020, 20:53

08 декабря 2020, 20:48

  • Сотни волонтеров присоединились к акции "Довези врача" в Дагестане

    Участковых врачей, которые посещают пациентов на дому, взялись развозить по адресам волонтеры. Медицинский персонал нуждается в поддержке, но помощь общественности не должна замещать возложенных на чиновников обязательств, считает руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

08 декабря 2020, 19:42

  • Власти Азербайджана анонсировали новые ограничения из-за COVID-19

    В Азербайджане с 14 декабря по 18 января вводится ужесточенный карантинный режим. Запрещен будет въезд в некоторые города, районы и выезд оттуда. В некоторых населенных пунктах будет ограничено передвижение жителей, для них вновь вводится система SMS-пропусков, сообщило сегодня правительство.

08 декабря 2020, 19:17

08 декабря 2020, 18:42

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи