Мужчина убирает остатки стекла из окна, поврежденного обстрелом в Степанакерте 13 октября 2020 года. Фото REUTERS/Stringer

30 октября 2020, 20:35

Семь жителей карабахского села стали жертвами обстрела

Житель села Акнахбюр Аскеранского района погиб и еще шесть человек получили ранения в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщил офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 29 октября, по данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в Степанакерте погибли под обстрелами два мирных жителя, еще двое пострадали при обстрелах села Сгнах. Кроме того, при обстрелах убит один и получили ранения пятеро спасателей. Сегодня обстрелам подвергся город Шуши. Азербайджан сегодня заявил об обстрелах сел Тертерского и Геранбойского районов. Эвакуацию сельчане не планируют, несмотря на угрозу попадания снарядов в дома и дворы.

В результате обстрела азербайджанскими военными в общине Акнахбюр Аскеранского района погиб 60-летний житель села Сергей Балаян. Ранены еще шесть мирных жителей", - сообщил офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

В Степанакерте с 17.00 (16.00 мск) звучит сирена воздушной тревоги, население находится в убежищах, передал корреспондент "Кавказского узла" в 19.39 мск.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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