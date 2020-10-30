Семь жителей карабахского села стали жертвами обстрела

30 октября 2020, 20:35

Житель села Акнахбюр Аскеранского района погиб и еще шесть человек получили ранения в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщил офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 29 октября, по данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в Степанакерте погибли под обстрелами два мирных жителя, еще двое пострадали при обстрелах села Сгнах. Кроме того, при обстрелах убит один и получили ранения пятеро спасателей. Сегодня обстрелам подвергся город Шуши. Азербайджан сегодня заявил об обстрелах сел Тертерского и Геранбойского районов. Эвакуацию сельчане не планируют, несмотря на угрозу попадания снарядов в дома и дворы.

В результате обстрела азербайджанскими военными в общине Акнахбюр Аскеранского района погиб 60-летний житель села Сергей Балаян. Ранены еще шесть мирных жителей", - сообщил офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

В Степанакерте с 17.00 (16.00 мск) звучит сирена воздушной тревоги, население находится в убежищах, передал корреспондент "Кавказского узла" в 19.39 мск.

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