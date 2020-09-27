Нагорный Карабах объявил военное положение и мобилизацию

27 сентября 2020, 11:00

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян срочно созвал парламент, где объявил о введение в республике военного положения и военные сборы резервного состава.

Как писал "Кавказский узел", оборонное ведомство Азербайджана сегодня объявило о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Ранее сегодня власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанские военных в обстреле Степанакерта и приграничных сел. По данным Минобороны Азербайджана, атака военных стала ответной реакций на огонь по азербайджанским населенным пунктам, г есть жертвы среди военных и мирных жителей. Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники.

Внеочередное заседание Национального собрания было созвано сегодня утром. Выступая перед депутатами, Араик Арутюнян сказал, что «в связи с ситуацией объявил военное положение, всеобщую мобилизацию для возрастной группы старше восемнадцати лет».

«Мы неоднократно заявляли, что мы не за войну, но мы готовы к войне. Нет никого более миролюбивого, чем мы. Мы не хотели войны, нам навязали эту войну, мы должны защищать свою родину и семьи», - заявил президент Нагорного Карабаха Арутюнян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что среди мирного населения есть жертвы и разрушения.

«Рано утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и гражданские разрушения», - сказал Бегларян, не уточнив количество жертв.

Он заявил, что «Азербайджан грубо нарушил нормы международного гуманитарного права». «Призываем международное сообщество дать соответствующую оценку действиям Азербайджана, особенно в условиях эпидемии COVID-19, принять меры по нейтрализации угроз жизни и безопасности тысяч жителей Республики Арцах (Нагорный Карабах)», - заявил Артак Бегларян.

В счою очередь Минобороны Азербайджана опровергает сообщения об обстрелах гражданского населения. «Азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру», - заявило ведомство.

После обострения вооруженного в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии в зоне карабахского конфликта, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".