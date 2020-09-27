Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники

27 сентября 2020, 10:45

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе были подбиты азербайджанские вертолеты, беспилотники и бронетехника. заявили Минобороны Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджанские военные потеряли только один вертолет, члены экипажа остались живы, сообщило Минобороны Азербайджана, заявив об уничтоженных зенитно-ракетных комплексах противника.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха сегодня обвинили азербайджанские военных в обстреле Степанакерта и приграничных сел. По данным Минобороны Азербайджана, атака военных стала ответной реакций на огонь по азербайджанским населенным пунктам, есть жертвы среди военных и мирных жителей. Оборонное ведомство объявило о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные ведут воздушную и артиллерийскую атаку, указали в Минбобороны Армении и Нагорного Карабаха.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении утверждают, что во время боевых действий были подбиты азербайджанские вертолеты, беспилотники и бронетехника. "Вооруженные силы Азербайджана потеряли два вертолета, 14 беспилотников, а также бронетехнику", - сообщил со ссылкой на пресс-службу военного ведомства "Спутник-Армения". Были уничтожены три азербайджанских танка, уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Азербайджана частично опровергло сообщение военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении о потерях в военной технике, подтвердив лишь один сбитый вертолет со своими военными. "Боевой вертолет военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении", - указано в сообщении ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". В Минобороны указали, что члены экипажа остались живы.

В свою очередь военное ведомство указало, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе было уничтожено 12 зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений противовоздушной обороны Армении.

Напомним, после обострения вооруженного в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии в зоне карабахского конфликта, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".