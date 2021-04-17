17 апреля 2021, 20:04

Останки погибшего найдены в зоне боев за Карабах

Карабахские спасатели обнаружили останки еще одного погибшего на месте боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел, по данным карабахских властей, достигло 1543.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля азербайджанская сторона передала карабахским спасателям останки армянского военнослужащего, обнаруженные в местах осенних боев. Общее число найденных тел и останков в ходе карабахского конфликта к этому дню достигло 1542, сообщила Госслужба ЧС Нагорного Карабаха. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе погибло около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 погибшего выяснены. По его словам, пропавшим без вести числится 321 человек.

Останки еще одного погибшего найдены сегодня в ходе поисков в районе Варанды (азербайджанское название - Физули), сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook. 

Они вывезены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы в Степанакерте для установления личности погибшего, а затем останки перевезут в Армению, отметили спасатели.

По данным ведомства, за все время поисковой операции в местах боевых действий из зоны карабахского конфликта вывезены тела и останки 1543 человек – как участников боевых действий, так и гражданских лиц. 

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля  во время поисковой операции в районе Джракана (азербайджанское название - Джебраил) спасатель подорвался на мине. Он был прооперирован и помещен в реанимацию.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Военные врачи Армении насчитали 11 000 раненых в боях за Нагорный Карабах", "Беженцы в Нагорном Карабахе добились компенсаций за потерянное имущество", "Активисты в Степанакерте потребовали закона о конфискации имущества".

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