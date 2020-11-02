Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1177

02 ноября 2020, 18:37

Погибли еще 11 солдат Армии обороны, число погибших с начала обострения конфликта достигло 1177, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей.

Сегодня Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало на своей странице список из 11 погибших военнослужащих. Всего с начала боевых действий ведомство сообщило о 1177 военных, передал сегодня "Sputnik-Армения".

Каждая семья военного, погибшего или получившего инвалидность в боях в Нагорном Карабахе, в течение 20 лет получит от 58 до 82 миллионов драмов (от 120 до 160 тысяч долларов), пообещал ранее, 25 октября, глава армянского Фонда страхования военнослужащих. Азербайджан заявил о передаче Армении тел "около 30 армянских солдат и офицеров". Представитель Минобороны Армении сообщила, что получены тела 29 погибших, Армения готова передать тела азербайджанских военнослужащих.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".