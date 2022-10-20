Рубен Варданян согласился занять пост госминистра Нагорного Карабаха

20 октября 2022, 12:50

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Бизнесмен Рубен Варданян, ранее покинувший Россию, ответил согласием на предложение президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна возглавить правительство непризнанной республики. Варданян заявил, что вступит в должность в начале ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября стало известно, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил предпринимателю Рубену Варданяну возглавить правительство. Предприниматель заявил ранее, что раздумывает над этим предложением.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в 1 млрд долларов. По данным издания, в 2015-2020 годах состояние Варданяна оценивалось в 950 млн долларов, а к 2021 году оно увеличилось на 50 млн. Варданян основал свой первый бизнес – брокерскую компанию "Тройка Диалог" – в 1991 году, еще до окончания своего обучения на экономическом факультете МГУ. "Кавказский узел" опубликовал биографию Рубена Варданяна.

Рубен Варданян ответил согласием на предложение занять пост госминистра Нагорного Карабаха. "В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и тогда изложу наши стратегические цели и первоочерёдные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем", – привели сегодня "Новости Армении" слова Варданяна.

Бизнесмен заявил, что его беспокоит текущая политическая повестка вокруг Армении и Нагорного Карабаха. "Полтора месяца встреч с жителями Нагорного Карабаха, с его политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра", – процитировал сегодня Aysor.am Варданяна.

Автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" 4 октября комментируя возможное назначении Варданяна, отметил: "в политической системе Арцаха появляется тяжеловес, состояние которого превышает весь ВВП Арцаха. <…> Это означает, что власти Арцаха готовы пойти на серьезные экономические реформы. Также это означает, что и в общеармянской политической системе появился новый серьезный игрок", – написал он в посте "О назначении Рубена Варданяна госминистром Арцаха".

Напомним, Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября, отказавшись от российского паспорта. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. Предприниматель основал "Фронт безопасности и развития Арцаха". Он заявил, что фонд должен объединить "всех неравнодушных людей".

"Кавказский узел" также писал, что должность государственного министра в Нагорном Карабахе была введена вместо упраздненной в 2017 году должности премьер-министра Нагорного Карабаха по итогам референдума о новой конституции. Изменения, внесенные в основной закон, тогда преобразовали республику в президентскую.

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